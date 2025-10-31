WWE Saturday Night's Main Event: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre — cartelera completa, horarios y dónde ver la pelea

La edición 41 de Saturday Night’s Main Event llega al calendario de WWE con cuatro luchas titulares en su cartelera. Este será el penúltimo SNME del año, antes del show final programado para diciembre, el cual marcará la última lucha de John Cena.
Esta edición de SNME tendrá a los dos campeonatos masculinos mundiales estando en juego, algo que no ha sucedido en lo que va del 2025. A continuación, RPP te brinda todos los detalles sobre Saturday Night’s Main Event 41: las luchas confirmadas, los horarios, y dónde podrás seguir la transmisión del evento.
¿Cuándo y dónde se realiza el WWE Saturday Night's Main Event XLI en vivo?
La tercera edición de este histórico show se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en Salt Lake City, Utah, que será la sede encargada de albergar el evento. Por primera vez en lo que va de 2025, los dos títulos mundiales masculinos estarán en juego.
¿Cuál es la cartelera de WWE Saturday Night's Main Event XLI?
- Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk vs. Jey Uso
- Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre
- Campeonato Femenino de WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill
- Campeonato Intercontinental: Dominik Mysterio (c) vs. Penta vs. Rusev
¿A qué hora empieza el WWE Saturday Night's Main Event XLI en vivo?
- En Perú, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 6:00 p. m.
- En Ecuador, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 6:00 p. m.
- En Colombia, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 6:00 p. m.
- En Bolivia, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Venezuela, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Chile, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Argentina, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Brasil, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Uruguay, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Paraguay, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m
- En México, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En Costa Rica, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En Nicaragua, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En Honduras, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En El Salvador, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En Guatemala, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m.
- En Panamá, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 6:00 p. m.
- En Estados Unidos, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 4:00 p. m. (PT)
- En Estados Unidos, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m. (ET)
- En España, WWE Saturday Night's Main Event inicia a las 12:00 a. m. (del domingo 2)
¿Dónde ver WWE Saturday Night's Main Event XLI en vivo en USA y México?
Para los fanáticos en Estados Unidos, esta será la primera edición de SNME que no se emitirá en NBC, sino exclusivamente a través de Peacock. En México, por su parte, el show podrá disfrutarse a través de los canales oficiales de WWE en YouTube.
¿Dónde ver WWE Saturday Night's Main Event XLI en vivo en Sudamérica?
Para todos los países de Sudamérica, así como para el resto del mundo fuera de Estados Unidos, Saturday Night's Main Event será transmitido de forma exclusiva a través de los canales de WWE en YouTube, tanto en su versión en español como en inglés. Es importante destacar que el show no estará disponible en Netflix.
LINKS para ver WWE Saturday Night's Main Event XLI
Para verlo en INGLÉS, ingresa a este <<enlace>>
Para verlo en ESPAÑOL, ingresa a este <<enlace>>