WWE Crown Jewel 2025: John Cena vs AJ Styles — cartelera confirmada, horarios y dónde ver la pelea

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez estamos más cerca de la última lucha de John Cena, y en el camino hacia ese momento, el 17 veces campeón mundial deberá enfrentarse a un viejo conocido: AJ Styles. Un duelo que nos transporta de vuelta a aquel 2016, cuando ver a la cara de WWE chocar con la cara de la marca rival TNA nos tenía al borde del asiento.

Ahora, se viene el quinto capítulo de esta saga. Cena vs. Styles regresa en una batalla que promete encender al público en tierras australianas. A continuación, RPP te cuenta todo lo que necesitas saber sobre este esperado evento —un viaje en el tiempo que revive una de las rivalidades más icónicas de la última década.

¿Cuándo y dónde será WWE Crown Jewel 2025 en vivo?

Como es costumbre en WWE, los PLE siguen expandiéndose más allá de Estados Unidos. Esta vez, Crown Jewel se llevará a cabo en Perth, Australia, este sábado 11 de octubre, desde la RAC Arena. Al realizarse en Australia, el show se transmitirá más temprano de lo habitual para el público de América, debido a la diferencia horaria.

¿Cuál es la cartelera de WWE Crown Jewel 2025?

John Cena vs. AJ Styles

Campeonato Crown Jewel de WWE: Cody Rhodes vs. Seth Rollins

Campeonato Femenino Crown Jewel de WWE: Tiffany Stratton vs. Stephanie Vaquer

Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Asuka y Kairi Sane

Australian Street Fight: Roman Reigns vs. Bronson Reed

Cena y Styles, en pleno apogeo de su rivalidad por el Campeonato de WWE, antes de su lucha en Royal Rumble 2017.Fuente: WWE

¿A qué hora inicia WWE Crown Jewel 2025 en vivo?

En Perú, Crown Jewel 2025 inicia a las 7:00 a. m.

En Ecuador, Crown Jewel 2025 inicia a las 7:00 a. m.

En Colombia, Crown Jewel 2025 inicia a las 7:00 a. m.

En Bolivia, Crown Jewel 2025 inicia a las 8:00 a. m.

En Venezuela, Crown Jewel 2025 inicia a las 8:00 a. m.

En Chile, Crown Jewel 2025 inicia a las 9:00 a. m.

En Argentina, Crown Jewel 2025 inicia a las 9:00 a. m.

En Brasil, Crown Jewel 2025 inicia a las 9:00 a. m.

En Uruguay, Crown Jewel 2025 inicia a las 9:00 a. m.

En Paraguay, Crown Jewel 2025 inicia a las 9:00 a. m.

En México, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m.

En Costa Rica, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m.

En Nicaragua, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m.

En Honduras, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m.

En El Salvador, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m.

En Guatemala, Crown Jewel 2025 inicia a las 7:00 a. m.

En Panamá, Crown Jewel 2025 inicia a las 7:00 a. m.

En Estados Unidos, Crown Jewel 2025 inicia a las 5:00 a. m. (PT)



En Estados Unidos, Crown Jewel 2025 inicia a las 6:00 a. m. (ET)

En España, Crown Jewel 2025 inicia a las 2:00 p. m.

¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2025 en vivo en USA y México?

Los fanáticos de la WWE en Estados Unidos podrán disfrutar del esperado combate entre John Cena y AJ Styles a través de ESPN, marcando el segundo PLE de la compañía transmitido en este servicio de streaming tras el anuncio de la alianza entre WWE y ESPN. En México, por su parte, el evento estará disponible en Netflix.

¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2025 en vivo en Sudamérica?

Tal como viene sucediendo desde inicios de este año, en todos los países de Sudamérica —así como en México y España— Crown Jewel 2025 podrá verse en vivo a través de Netflix, que será el servicio de streaming encargado de transmitir el evento.

RIYADH ➡️ PERTH



The Crown Jewel Championships have arrived in Australia! Who will leave with them tomorrow? pic.twitter.com/a6RFLXgIj8 — WWE (@WWE) October 10, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis