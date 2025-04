¿Sospechas que tu mascota sufrió una intoxicación? Esto es lo que debes saber para ayudarla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el hogar existen múltiples factores que pueden poner en riesgo la salud de nuestras mascotas, siendo las intoxicaciones una de las amenazas más comunes. Por esta razón, es fundamental mantener un entorno seguro y libre de elementos que puedan resultar tóxicos para perros y gatos. La médico veterinaria Consuelo Rojas, especialista en medicina integrativa, resalta la importancia de conocer bien a nuestras mascotas para poder identificar rápidamente cualquier cambio en su comportamiento, lo cual puede ser una señal de alerta ante una posible intoxicación. Si no se reconoce cuál es su conducta habitual, detectar un problema de salud puede volverse más complicado.



Las intoxicaciones en animales de compañía pueden tener diversas causas, pero una de las más frecuentes está relacionada con la alimentación. Algunos alimentos comunes para los humanos, como la cebolla y el ajo, resultan altamente tóxicos para perros y gatos, ya que pueden causar alteraciones en su sangre. Por este motivo, se recomienda evitar incluir estos ingredientes en su dieta y optar por comidas que respeten su naturaleza, considerando su sistema digestivo y necesidades nutricionales particulares.



Otro alimento que debe evitarse es la palta, ya que, aunque su toxicidad no es inmediata, tiene un efecto acumulativo. El consumo continuo y en pequeñas cantidades puede llevar a una grave insuficiencia hepática, afectando seriamente el funcionamiento del hígado. Cuando esto ocurre, el animal comienza a mostrar signos como intolerancia alimentaria y, eventualmente, convulsiones.



Cuando una mascota comienza a presentar signos de intoxicación, es esencial estar atentos a sus manifestaciones físicas, ya que suelen ser las primeras señales de alerta. Según la veterinaria Rojas Melgar, uno de los primeros síntomas es la intranquilidad: el animal puede esconderse o, por el contrario, mostrarse inusualmente activo. También pueden aparecer arcadas como si intentara vomitar, hinchazón en los ojos o inflamación en otras partes del cuerpo. Estos signos indican que algo anormal está ocurriendo en su organismo y requieren atención inmediata.



Ante una posible intoxicación, la especialista recomienda actuar con rapidez. Lo primero que se puede intentar es inducir el vómito, siempre con mucho cuidado. Una forma de hacerlo es usando una solución concentrada de sal disuelta en agua, ajustando la cantidad según el tamaño del animal. Otra opción segura es administrar una o dos cucharadas de agua oxigenada. Es muy importante tener en cuenta que nunca se deben dar medicamentos de uso humano, ya que podrían agravar la situación o generar nuevas complicaciones.



Si la mascota continúa intranquila y comienza a descompensarse, lo más adecuado es contactar de inmediato a un médico veterinario para que la atienda lo antes posible. Mientras se espera su llegada, si el animal ha logrado vomitar, se le puede administrar carbón activado por vía oral. Este ayuda a absorber las toxinas restantes en el sistema digestivo, brindando un margen de tiempo valioso mientras se recibe la atención profesional necesaria.



Aunque el proceso de intoxicación es similar en perros y gatos, existen diferencias importantes en su comportamiento que influyen en la frecuencia con la que ocurren estos incidentes. Según la doctora, los gatos son más selectivos con lo que comen: si el alimento no está en un plato limpio o no es de su agrado, simplemente no lo consumirán. En cambio, los perros son mucho más curiosos y tienden a explorar su entorno con el olfato, lo que los lleva a acercarse a fuentes potencialmente peligrosas como la basura, aumentando así su riesgo de intoxicación.



Otra causa común de intoxicación en mascotas, tanto en gatos como en perros, son las picaduras de insectos. Estos animales suelen ser hipersensibles a ciertos venenos, como el de las abejas, y una picadura puede desencadenar una reacción alérgica grave. En estos casos, es crucial contar con la asesoría de un veterinario, quien puede recomendar el uso de corticoides específicos y brindar orientación sobre cómo actuar. Si la mascota es alérgica o especialmente sensible, lo ideal es prepararse antes de llevarla a lugares como parques, donde puede estar expuesta a estos riesgos.



Para prevenir intoxicaciones en el hogar, es fundamental eliminar o controlar ciertos factores de riesgo. La doctora Rojas aconseja mantener siempre las bolsas de basura bien cerradas, ya que suelen ser una de las principales fuentes de intoxicación, especialmente por alimentos en mal estado. Además, se deben guardar los productos de limpieza y desinfección fuera del alcance de las mascotas, en especial de los perros, que tienden a explorar todo lo que encuentran. Otro punto importante es evitar tener plantas tóxicas dentro del hogar, ya que algunas pueden causar intoxicaciones por acumulación tras ser mordisqueadas.



En situaciones en las que la mascota haya ingerido un animal muerto, como una paloma, lo primero que se debe hacer es intentar inducir el vómito para eliminar el posible foco de contaminación. De inmediato, se debe consultar con un veterinario para que realice los exámenes necesarios, como análisis de sangre, con el fin de determinar si se ha iniciado un proceso infeccioso. Según el diagnóstico, se podrá proceder con un lavado gástrico o con la administración de protectores hepáticos para prevenir daños mayores.