¿Tu mascota no quiere comer? Descubre las posibles causas y qué se puede hacer

La médico veterinaria Ana Fernández, en diálogo con RPP, explicó que usualmente un perro o un gato no quiere comer por dos motivos: porque no le gusta la comida o porque no tiene apetito. Estas son dos cosas muy diferentes que hay que marcarlos bien.



En el primer caso es posible que el dueño le esté dando a su mascota un solo tipo de alimento (croquetas, por ejemplo) todos los días de la semana, haciendo que el animal se canse y deje de gustarle su comida.

Por ello, la recomendación es variar su dieta de vez en cuando para que también sienta otros sabores en su paladar y no se aburra de lo mismo. No obstante, es importante acudir primero a un médico veterinario para que brinde ciertas pautas alimenticias.

"Es importante consultar e ir de la mano con tu médico veterinario porque hay que ver qué toppings o qué cosas adicionales podemos agregar a la dieta. Por ejemplo, si le estoy dando pellets, podemos ir por el pollo sancochado, un poco de pavo, papaya o pera", dijo Fernández en el programa Encendidos.

"La mantequilla de maní es buenísima, es uno de los premios que más recomiendo (para el perro), porque tiene omega, son grasas totalmente saludables para la mascota (…) Es uno de los alimentos que sí podemos usarlo como topping", agregó.



¿Cuántas veces al día debe comer la mascota? En promedio un animalito debería comer 3 veces al día (mañana, tarde y noche); sin embargo, también es posible darle de comer dos veces (en el día y la noche) en caso el dueño no disponga de mucho tiempo. La idea -dice la especialista- es llegar siempre a la ración y al requerimiento que la mascota necesita.



"(Los perros) son insaciables, muchas veces comen su ración y quieren más o se quedan con hambre. Ahí pueden venir los problemas gastroentéricos, sobrepeso, entre otros. Por eso siempre, como 'papás', tenemos que saber cuál es la ración de la mascota", señaló la veterinaria.



¿Se le puede dar pollo a la brasa desmenuzado a un gato? Fernández precisó que los gatos son carnívoros por excelencia y la base de su dieta es la proteína. En ese sentido, no se recomienda darles pollo a la brasa porque su preparación incluye cerveza negra, sillao y bastante condimentos, productos que a la larga no son nada favorables para el felino.

"Si quieres darle a tu gato un pollo con sabor, quizás puedas agregar un poco de sal o pimienta, no hay ningún problema, pero pollo a la brasa desmenuzado no", sostuvo. Cabe señalar que la comida de la mascota no debe incluir cebolla y ajo, porque pueden llegar a intoxicar al animal.

En el caso de la inapetencia, hay que observar primero el comportamiento de la mascota (si tiene ánimo o no), pues la falta de apetito puede deberse a un estado patológico. "Puede ser que no se sienta bien, tenga un poquito de acidez o simplemente esté con un cuadro de dolor. La inapetencia de por sí es un síntoma que tenemos que considerar porque es el primero que se presenta", mencionó la veterinaria.



Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de estimulantes para despertar el apetito de las mascotas: los comportamentales y los medicamentosos. Ana Fernández mencionó en RPP que un buen estimulante comportamental es comer frente al perro, pues esa practica ayudará a estimular su apetito.

"También hay otras opciones, de repente mi perro tiene deficiencias y por eso no quiere comer. Entonces, ahí como médicos recetamos estimulantes de apetito, pero en general las vitaminas son las que estimulan mucho el apetito en nuestros pacientes", puntualizó la médico veterinaria Ana Fernández.



