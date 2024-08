La fiebre de Oropouche está aumentando en las Américas: ¿qué es y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El virus Oropouche (OROV) fue descubierto en 1955 en Trinidad y Tobago en un lugar llamado la Vega de Oropouche. Desde entonces se han ido reportando casos de la enfermedad en diferentes lugares de América Latina; no obstante, ahora una de las noticias es que el virus está ingresando a Estados Unidos por Florida proveniente de El Caribe, principalmente de Cuba.

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, informó en el segmento Espacio Vital que el principal transmisor de esta enfermedad es el mosco (conocido también como jején) y sus síntomas son muy parecidos al zika, chikungunya y dengue. "Empieza generalmente con fiebre alta, escalofríos intensos y dolor de cabeza. Luego se presenta dolor en las coyunturas, en las articulaciones y la enfermedad dura entre 5 y 7 días. A los 8 días la enfermedad pasa y, como toda enfermedad viral, no tiene un tratamiento específico. Si el paciente es hospitalizado por la deshidratación y la fiebre alta se les estabiliza y luego se les da de alta", explicó el especialista, quien recalcó que esta no es una enfermedad mortal.



Los informes han revelado que la fiebre de Oropouche o "fiebre del perezoso" también puede provocar problemas en el embarazo, como por ejemplo parto prematuro o muerte del feto dentro del vientre. Se ha demostrado además que el virus se puede transmitir de la mamá al feto a través de la sangre de la placenta.



"Esta es una enfermedad que probablemente vamos a escuchar más en los próximos días o semanas, pero felizmente es una enfermedad poco mortal (…) También se le llama la fiebre del perezoso, porque uno de los intermediarios de este virus es el oso perezoso", señaló el especialista.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina se han confirmado 5 193 casos de la fiebre de Oropouche, siendo cuatro los países que han presentado un aumento de positivos: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

Respecto a la situación de Perú, hasta el mes de julio de este año, se han notificado 270 casos confirmados en 5 regiones. Estas son: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y Tumbes.

Se ha visto también que la fiebre de Oropouche es mucho más frecuente en las personas que entran a la selva para hacer labores de deforestación. "No es que la deforestación cause la enfermedad, sino es la presencia del ser humano en territorio que no le pertenece, porque entran hasta la selva profunda a talar árboles y allí es donde están estos moscos que pican a los trabajadores, que tienen mayor riesgo de enfermarse", dijo el doctor Huerta en RPP.

