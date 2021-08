Este domingo, Marko Carrillo vuelve a competencia en Tokio 2020 | Fuente: Legado 2019 | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Marko Carrillo volverá este domingo al Campo de tiro de Osaka para buscar su clasificación a la final de la competencia de pistola tiro rápido 25 metros. El peruano debe quedar entre los seis primeros para pelear por una presea en los Juegos Olímpicos.

En su primer día de competencia, Marko Carrillo sumó 288 puntos de 300 tiros posibles, divididos en tres series: 99 puntos (8 segundos), 92 puntos, (6 segundos) y 97 (4 segundos). En la tabla general está en el puesto 12, pero eso no le genera ansiedad al peruano.

“No he visto los puntajes, no me interesa mucho la competencia y sus scores. Yo vengo a hacer mi trabajo, el resultado lo veo mañana, para poder hacer un análisis general de la competencia. Personalmente, esperaba un poco más de esta serie, me siento incómodo, pero sé que mañana puedo hacerlo mucho mejor, puliendo algunos detalles importantes”, indicó Marko Carrillo al finalizar el primer día de competencia.

A partir de las 6:30 p.m. (hora peruana), el tirador peruano buscará estar fino para alcanzar su objetivo.









Fecha y hora de competencia de Marko Carrillo:

Marko Carrillo competirá en pistola de tiro rápido 25 metros en los Juegos Olímpicos. El segundo día de competencia se llevará a cabo en Asaka Shooting y será este domingo, 1 de agosto, a las 6:30 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO la participación de Marko Carrilloa:



La competencia irá EN DIRECTO a través de ATV y Claro Sports (YouTube: Marca Claro). Todos los detalles los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Marko Carrillo en Tokio: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

