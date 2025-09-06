Bombazo en el EuroBasket 2025: Finlandia eliminó a la favorita Serbia y clasificó a cuartos de final del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bombazo en el EuroBasket 2025. Finlandia derrotó 92 a 86 a Serbia y clasificó a los cuartos de final del máximo torneo de selecciones de baloncesto del Viejo Continente.

Con esa inesperada, pero merecida victoria; el cuadro nórdico eliminó a una de las aspirantes al título de Europa, no solo por sus antecedentes, sino porque había llevado al torneo a sus principales figuras, entre ellas Nikola Jokic, uno de los mejores jugadores del mundo.

Con 29 puntos, Lauri Markkanen (Utah Jazz) fue la gran figura de Finlandia, mientras que Mikael Jantunen, Elias Valtonen y Miro Little apoyaron con entrega y efectividad frente a la canasta rival.

Finlandia, ya entre los ocho mejores del torneo, espera al ganador del duelo entre Francia y Georgia, que se disputará este domingo.



FINLAND HAS COMPLETED ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN THE HISTORY OF BASKETBALL#EUROBASKET pic.twitter.com/4QQrJzkCjV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Turquía, Alemania, y Lituania clasificados

En los anteriores duelos de la jornada, Turquía, Alemania, y Lituania cumplieron las labores y clasificaron a cuartos de final del EuroBasket 2025.

En un partido más reñido de lo esperado, Turquía ganó a Suecia 85-79; mientras que Lituania se impuso a Letonia 88-79, en el duelo báltico.

Quien no tuvo inconvenientes para clasificar a cuartos de final fue Alemania, que aplastó 85-58 a Portugal y ratificó sus credenciales de candidato al título europeo.

