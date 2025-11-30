Perú vs. Venezuela: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy vóley masculino de Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este domingo 30 noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por la fecha 3 del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Cotejo decisivo para ambos elencos. Perú suma cuatro puntos tras ganarle a Curazao y caer con Colombia en cinco sets, mientras que Venezuela tiene tres unidades por su victoria contra los caribeños y la caída ante los 'cafeteros'.

Así, el ganador de este cotejo avanzará a la final por la medalla de oro de voleibol sala masculino en los Juegos Bolivarianos.





Perú vs. Venezuela: ¿cómo llegan a la fecha 3 de voley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

La Selección Peruana, en su segunda presentación, cayó por 3-2 ante Colombia, quedando segundo en la tabla de posiciones. En tanto, Venezuela se impuso por 3-0 al representativo de Curazao.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Venezuela en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido Perú vs. Venezuela se disputará el domingo 30 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú , el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m. En Venezuela , el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

En Curazao, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.



En Chile, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Venezuela : ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025?

Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.