Lakers y Warriors se enfrentan en la jornada inaugural de la NBA 2025-2026: horario y dónde ver este partidazo

La NBA arranca con fuerza. Los Angeles Lakers y Golden State Warriors se enfrentan este martes, 21 de octubre, en la jornada inaugural de la temporada 2025-2026.

Pese a tener algunas bajas por lesión, ambos equipos protagonizan el partido más atractivo del día, en el que también juegan Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, y los Houston Rockets.

Lakers vs. Warriors: ¿cómo llegan al inicio de la temporada regular de NBA 2025-26?

Lakers y Warriors son dos de los equipos más populares de la NBA y están llamados a ser protagonistas de la actual temporada. Sin embargo, llegan con algunas bajas de cara al partido inaugural del torneo.

Por los Warriors, están descartados Moses Moody (lesión en la pantorrilla), De'Anthony Melton (rodilla) y Alex Toohey (rodilla); mientras que Jimmy Butler (tobillo) y Jonathan Kuminga (tobillo) están entre algodones y podrían no llegar a jugar, según reporta Sports Illustrated.

En tanto, de acuerdo con la citada publicación, los Lakers no podrán contar con LeBron James, debido a una dolencia en la ciática. De hecho, la leyenda de la NBA podría estar fuera de las canchas las próximas tres o cuatro semanas, dependiendo de su evolución. Aparte de ‘King James’, los Lakers tampoco podrán contar con Maxi Kleber (abdomen) y Adou Thiero (rodilla).



Lakers vs. Warriors: ¿por qué no jugará LeBron James en inicio de la temporada regular de NBA 2025-26?

Según reporta Sports Illustrated, LeBron James podría perderse entre tres y cuatro semanas, debido a una dolencia en la ciática. Por ello, la leyenda de la NBA no estará en el partido inaugural de la temporada ante los Warriors.

¿Cuándo y dónde juegan Lakers vs. Warriors por la temporada regular de NBA 2025-26?

Los Lakers y Warriors juegan este martes, 21 de octubre, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California).

¿A qué hora juegan Lakers vs. Warriors en vivo por la temporada regular de NBA 2025-26?

En Perú, el Lakers vs. Warriors se juega a las 9:00 p.m.

En Los Ángeles, el Lakers vs. Warriors se juega a las 7:00 p.m.

En San Francisco, el Lakers vs. Warriors se juega a las 7:00 p.m.

En Argentina, el Lakers vs. Warriors se juega a las 11:00 p.m.

En Chile, el Lakers vs. Warriors se juega a las 11:00 p.m.

En México, el Lakers vs. Warriors se juega a las 8:00 p.m.

En España, el Lakers vs. Warriors se juega a las 4:00 a.m. (del miércoles, 22 de octubre)

¿Dónde ver el Lakers vs Warriors en vivo en USA, México y Sudamérica?

En Estados Unidos, el Lakers vs. Warriors se podrá ver en Fubo y Peacock (streaming), así como en NBC (TV). En México, el partido podrá verse por ESPN y Disney+; mientras que, en el resto de Latinoamérica, el duelo estará disponible en HBO Max y en NBA League Pass.

