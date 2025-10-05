“No quería casarme ni tener hijos”: esposa de Stephen Curry se sincera sobre su vida antes de conocer al basquetbolista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un clip rescatado de una entrevista de Ayesha Curry en el podcast Call Her Daddy ha vuelto a captar la atención del público. En el video, grabado en agosto de este año, la empresaria y esposa del jugador de la NBA Stephen Curry revela que su plan de vida no incluía ni el matrimonio ni la maternidad.

“No quería tener hijos… no quería casarme. Pensé que iba a ser una chica con carrera y punto”, contó Ayesha a la presentadora Alex Cooper, explicando que nunca fue “la niña que soñaba con el vestido de novia y todo eso”.

Una historia de amor que empezó en la adolescencia

Ayesha, nacida en Toronto, conoció a Stephen Curry cuando ambos eran adolescentes en un grupo juvenil de una iglesia en Charlotte, Carolina del Norte, a donde ella se había mudado con su familia. Años más tarde, el destino los reunió nuevamente en Los Ángeles.

Para 2008 ya eran pareja, y tres años después, en 2011, se casaron, justo cuando Steph iniciaba su ascenso en la NBA y Ayesha daba sus primeros pasos en la actuación.

Las dudas sobre el matrimonio

En la entrevista, Ayesha recordó que, aunque tenía dudas sobre el matrimonio, el amor que sentía por Steph fue decisivo.

“Nunca me había sentido diferente, como si esta fuera la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Así que, simplemente, nos lanzamos”.

Un año después de la boda, nació su primera hija, Riley, hoy de 13 años. La pareja también tiene otros tres hijos: Ryan (10), Canon (7) y el pequeño Caius, nacido en mayo de 2024.

“Me encanta ser mamá, pero también me encanta hacer otras cosas”

Ayesha confesó que con la llegada de los hijos su vida cambió por completo. “Pasé toda mi vida intentando conseguir algo, y luego simplemente desapareció, sin pensarlo dos veces”, reflexionó.

Sin embargo, la también autora y empresaria reconoció que esa etapa le sirvió para redescubrirse y fijarse nuevas metas personales.

“Me encanta ser mamá, pero también me encanta hacer otras cosas”, afirmó, dejando claro que la maternidad no ha detenido su crecimiento profesional ni su búsqueda de equilibrio entre familia y realización personal.