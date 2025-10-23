Escándalo en la NBA: arrestan a Terry Rozier y a la leyenda Chauncey Billups por apuestas ilegales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Escándalo en la NBA. El base de los Miami Heat Terry Rozier y la leyenda Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers, han sido detenidos por las autoridades estadounidenses como parte de un megaoperativo contra apuestas ilegales.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), detalló que el jugador y el entrenador figuran entre los 34 detenidos como parte de una amplia investigación vinculada a miembros de familias criminales de La Cosa Nostra.

“Esta operación implicó un esfuerzo expansivo en 11 estados, arrestando a 34 sujetos, incluyendo a varios jugadores y entrenadores de la NBA, que presuntamente se aprovecharon de su posición de poder para manipular los sistemas de apuestas en su propio beneficio, canalizando finalmente dinero a La Cosa Nostra, enriqueciendo a algunas de las redes criminales más notorias del mundo”, dijo a Fox News.

“Esto termina hoy, y los esfuerzos del FBI para garantizar que las operaciones de apuestas de todo tipo se mantengan dentro de la ley apenas comienzan”, añadió el alto funcionario.

La cadena ABC agregó detalles sobre la presunta participación de las figuras de la NBA en esta trama. Según este medio, Chauncey Billups es acusado dentro de una operación ilegal de póker vinculada a la mafia, mientras que Rozier se encuentra entre varias personas acusadas en un caso separado, pero relacionado, de apuestas ilegales.

“Las partidas de póker fueron presuntamente manipuladas a favor de quienes las dirigían, utilizando tecnología avanzada, como máquinas de barajar manipuladas e, incluso, tecnología de rayos X, para leer las cartas boca abajo sobre la mesa”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr., según ABC.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que las ganancias este presunto esquema de póker ascendieron a 7 millones de dólares “y siguen aumentando”.

