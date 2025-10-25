La NBA, sacudida por un escándalo de apuestas ilegales de alcance aún incierto

Terry Rozier y Chauncey Billups han sido detenidos por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales. | Fuente: EFE

Información

Según los documentos judiciales, el actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, campeón con los Detroit Pistons en 2004 y miembro del Salón de la Fama desde 2024, habría participado en partidas de póker de altas apuestas, manipuladas mediante dispositivos electrónicos capaces de alterar el orden de las cartas, utilizados supuestamente por La Cosa Nostra, la mafia siciliana establecida en Estados Unidos.

Las víctimas, según el fiscal del Distrito Este de Nueva York, habrían perdido más de siete millones de dólares.

Terry Rozier, escolta del Miami Heat, por su parte, está acusado de utilizar información privilegiada para influir en apuestas deportivas sobre su propio desempeño.

De acuerdo con la causa, el jugador fingió una lesión en 2023 y compartió con amigos detalles que les permitieron ganar miles de dólares en apuestas sobre su bajo rendimiento.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero, delitos que podrían implicar penas de hasta 20 años de prisión. En tanto, el exjugador Damon Jones también habría participado en ambos esquemas.

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el caso refleja una "penetración peligrosa del crimen organizado en el deporte profesional". Más de 20 acusados comparecieron ya ante el tribunal federal, la mayoría declarando su inocencia.

Partidos amañados

En el caso Billups, según los fiscales, las partidas amañadas se realizaban con barajas manipuladas y máquinas de mezcla controladas remotamente.

Sin embargo, los abogados defensores insisten en que no hay pruebas directas de que el entrenador supiera que los juegos estaban intervenidos.

El exfiscal Evan Gotlob añadió sin embargo que, si los investigadores se atrevieron a acusar a un miembro del Salón de la Fama, "es porque cuentan con testigos cooperantes o pruebas digitales sólidas". En casos de esta magnitud, señaló, suelen aparecer "mensajes de texto, correos o grabaciones telefónicas".

Para Rozier, las pruebas serían aún más concretas: la acusación detalla mensajes enviados a su amigo Deniro Laster, quien habría compartido la información y distribuido las ganancias entre varios apostadores. "Cuando los fiscales describen una escena con tal precisión, es porque alguien habló", afirmó el exfiscal Steve Dollear.

Según diversos expertos legales, los fiscales tendrán que demostrar que los acusados tenían una intención criminal.