Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La NBA, sacudida por un escándalo de apuestas ilegales de alcance aún incierto

La NBA se encuentra sacudida por un escándalo de apuestas ilegales
La NBA se encuentra sacudida por un escándalo de apuestas ilegales | Fuente: Unplash / Marius Christensen
France 24

por France 24

·

La NBA, la liga más poderosa del baloncesto, enfrenta una de sus mayores crisis tras el arresto de un entrenador miembro del Salón de la Fama, un jugador en activo y un exjugador, acusados de participar en esquemas de apuestas ilegales con posibles vínculos al crimen organizado. La conmoción pone en entredicho la integridad de la competencia y los nexos entre el deporte y las apuestas.

El mundo del baloncesto profesional quedó sacudido esta semana por un escándalo inédito en la NBA, la liga más prestigiosa del mundo. Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers y leyenda de la liga estadounidense; Terry Rozier, escolta del Miami Heat; y el exjugador Damon Jones fueron arrestados y acusados por las autoridades federales de Estados Unidos de participar en presuntas redes de apuestas ilegales.

Los tres figuran entre los 31 detenidos en un operativo que, según los fiscales, expondría una trama con supuestas conexiones con la mafia neoyorquina. El director del FBI, Kash Patel, describió "una organización criminal que envuelve tanto a la NBA como a La Cosa Nostra (mafia)" y calificó la magnitud del fraude de "alucinante".

Las acusaciones se conocieron justo al inicio de la nueva temporada de la NBA, cuando el interés del público debía centrarse en las actuaciones de figuras como Luka Doncic o Victor Wembanyama.

En cambio, la liga enfrenta ahora un desafío reputacional sin precedentes.

Terry Rozier y Chauncey Billups han sido detenidos por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales.
Terry Rozier y Chauncey Billups han sido detenidos por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales. | Fuente: EFE

Información

Según los documentos judiciales, el actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, campeón con los Detroit Pistons en 2004 y miembro del Salón de la Fama desde 2024, habría participado en partidas de póker de altas apuestas, manipuladas mediante dispositivos electrónicos capaces de alterar el orden de las cartas, utilizados supuestamente por La Cosa Nostra, la mafia siciliana establecida en Estados Unidos.

Las víctimas, según el fiscal del Distrito Este de Nueva York, habrían perdido más de siete millones de dólares.

Terry Rozier, escolta del Miami Heat, por su parte, está acusado de utilizar información privilegiada para influir en apuestas deportivas sobre su propio desempeño.

De acuerdo con la causa, el jugador fingió una lesión en 2023 y compartió con amigos detalles que les permitieron ganar miles de dólares en apuestas sobre su bajo rendimiento.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero, delitos que podrían implicar penas de hasta 20 años de prisión. En tanto, el exjugador Damon Jones también habría participado en ambos esquemas.

El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el caso refleja una "penetración peligrosa del crimen organizado en el deporte profesional". Más de 20 acusados comparecieron ya ante el tribunal federal, la mayoría declarando su inocencia.

Partidos amañados

En el caso Billups, según los fiscales, las partidas amañadas se realizaban con barajas manipuladas y máquinas de mezcla controladas remotamente.

Sin embargo, los abogados defensores insisten en que no hay pruebas directas de que el entrenador supiera que los juegos estaban intervenidos.

El exfiscal Evan Gotlob añadió sin embargo que, si los investigadores se atrevieron a acusar a un miembro del Salón de la Fama, "es porque cuentan con testigos cooperantes o pruebas digitales sólidas". En casos de esta magnitud, señaló, suelen aparecer "mensajes de texto, correos o grabaciones telefónicas".

Para Rozier, las pruebas serían aún más concretas: la acusación detalla mensajes enviados a su amigo Deniro Laster, quien habría compartido la información y distribuido las ganancias entre varios apostadores. "Cuando los fiscales describen una escena con tal precisión, es porque alguien habló", afirmó el exfiscal Steve Dollear.

Según diversos expertos legales, los fiscales tendrán que demostrar que los acusados tenían una intención criminal.

Terry Rozier fue detenido por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales en la NBA
Terry Rozier fue detenido por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales en la NBA | Fuente: EFE | Fotógrafo: Angel Colmenares

"Profunda conmoción"

En sus primeras declaraciones públicas al respecto, el comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró este viernes por la noche que la noticia le causó una "profunda conmoción". "No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Sentí un nudo en el estómago. Fue muy doloroso", admitió en diálogo con Amazon Prime Video, durante la primera transmisión del servicio de streaming con el encuentro entre Boston y Nueva York.

El impacto del escándalo ha alcanzado otras competencias profesionales de Estados Unidos. La NFL envió un recordatorio urgente a sus equipos subrayando la "prohibición absoluta de cualquier forma de apuestas ilegales" para jugadores y personal. "Estos acontecimientos ponen de relieve los riesgos que enfrentan todos los deportes", indicó el comunicado.

Desde 2018, tras la anulación de la ley federal que prohibía las apuestas deportivas, la NBA ha forjado acuerdos millonarios con casas como DraftKings y FanDuel, integrando la cultura de la apuesta en su modelo de negocio.

En 38 estados, las apuestas deportivas son ya legales, y el sector generó 10.000 millones de dólares en ingresos solo en el último trimestre.

Crisis de confianza

Pero el crecimiento del negocio creó tensiones. Jaylen Brown, de los Boston Celtics y miembro del sindicato de jugadores, denunció la presión que sienten por parte de los aficionados. "Antes te pedían ganar el partido. Ahora te gritan cuántos rebotes necesitan para su apuesta", lamentó.

Nikola Vucevic, pívot de los Chicago Bulls, relató experiencias similares: "Escuchas a adolescentes gritándote desde las gradas por una apuesta. Es una falta de respeto al juego".

Incluso leyendas como Shaquille O’Neal expresaron su decepción: "Conozco a Chauncey Billups. Estoy muy decepcionado. Ganaron millones, ¿qué más necesitaban? Están poniendo en riesgo su legado".

Por ahora, Billups y Rozier permanecen en libertad bajo fianza, a la espera de nuevas audiencias. Las investigaciones federales continúan, y las apuestas amenazan con cambiar el juego dentro y fuera de la cancha.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
NBA baloncesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA