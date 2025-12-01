Perú vs Curazao en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por el bronce del vóley masculino?

Perú vs. Curazao EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por el bronce del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Perú vs Curazao: ¿Cómo llegan al partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú perdió 3-0 ante Venezuela por la fase de grupos.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por el partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m. En Curazao , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Curazao: ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025?

Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.

Perú vs Curazao: Últimos resultados

Perú 3-0 Curazao fase de grupos de Juegos Bolivarianos 2025