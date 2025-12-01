Perú vs Curazao en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por el bronce del vóley masculino?

Perú vs. Curazao EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por el bronce del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Perú vs Curazao: ¿Cómo llegan al partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?
Perú perdió 3-0 ante Venezuela por la fase de grupos.
¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por el partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?
- En Perú, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
- En Curazao, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.
¿Dónde ver el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?
En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.
RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.
Perú vs Curazao: ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025?
Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.
Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario
Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.
Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.
Perú vs Curazao: Últimos resultados
Perú 3-0 Curazao fase de grupos de Juegos Bolivarianos 2025