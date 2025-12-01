Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Perú vs Curazao en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por el bronce del vóley masculino?

Guía de TV de Perú vs Curazao en Juegos Bolivarianos.
Guía de TV de Perú vs Curazao en Juegos Bolivarianos. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sigue los detalles del debut de la Selección Peruana en el vóley sala masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Perú vs. Curazao EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por el bronce del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Perú vs Curazao: ¿Cómo llegan al partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025? 

Perú perdió 3-0 ante Venezuela por la fase de grupos.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por el partido por el bronce en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025? 

  • En Perú, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
  • En Curazao, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025? 

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Curazao: ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025? 

Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página  bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.

Perú vs Curazao: Últimos resultados

Perú 3-0 Curazao fase de grupos de Juegos Bolivarianos 2025 

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Selección Peruana de Vóley Vóley Selección de Curazao Juegos Bolivarianos Juegos Bolivarianos 2025 Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA