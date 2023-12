Semana 14 de la NFL 2023: qué partidos se juegan y qué canales de TV transmiten

La semana 14 de la NFL 2023-2024 presenta partidos que ningún fanático del Fútbol Americano se debe perder. Destacan los duelos entre Baltimore Ravens vs. Los Angeles Rams, San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills y Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles.

Todos equipos con posibilidades de llegar a los Playoffs. Aquí te dejamos todo el calendario con los duelos que inician desde mañana. El primero, que abre la semana 14, es Steelers vs Patriots.

Semana 14 de la NFL 2023: calendario de los partidos y horarios



Día Horario (MX, US ET, ARG) Partido Jueves 7/12 19:15 | 20:15 | 22:15 Steelers vs Patriots Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Jets vs Texans Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Ravens vs Rams Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Saints vs Panthers Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Bengals vs Colts Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Falcons vs Buccaneers Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Browns vs Jaguars Domingo 10/12 12:00 | 13:00 | 15:00 Bears vs Lions Domingo 10/12 15:05 | 16:05 | 18:05 49ers vs Seahawks Domingo 10/12 15:05 | 16:05 | 18:05 Raiders vs Vikings Domingo 10/12 15:25 | 16:25 | 18:25 Chargers vs Broncos Domingo 10/12 15:25 | 16:25 | 18:25 Chiefs vs Bills Domingo 10/12 19:20 | 20:20 | 22:20 Cowboys vs Eagles Lunes 11/12 19:15 | 20:15 | 22:15 Giants vs Packers Lunes 11/12 19:15 | 20:15 | 22:15 Dolphins vs Titans

Semana 14 de la NFL 2023: qué canales de TV y streaming transmiten los partidos

En casi todos los países del mundo, menos en Estados Unidos, puedes seguir todos los partidos de la NFL Semana 14 suscribiéndote a DAZN.

Dentro de Estados Unidos, la plataforma de streaming Fubo cuenta con todos los duelos. Además, Fox Sports y Prime Video, así como ESPN y Star+, cuentan con algunos de los partidos que se disputarán esta semana 14 en la NFL.