Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿cuándo debuta y dónde ver EN VIVO las pruebas de vela?

Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 EN VIVO: sigue el debut del medallista olímpico peruano en la modalidad ILCA 7 de vela, que se realizará este lunes 24 de noviembre desde las 12:00 p.m. en la Bahía de Paracas, en Ica (Perú). Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

El medallista olímpico y uno de los abanderados del 'Team Perú' en los Juegos Bolivarianos 2025 comienza su participación en el evento que tendrá tres días de regatas y uno último para definir las preseas de esta categoría.

Stefano Peschiera busca colgarse el oro bolivariano que hasta el momento le ha sido esquivo, siendo el principal representante del seleccionado de vela que llega a Paracas con la expectativa de imponerse en el medallero.

En ILCA 7 también está Renzo Sanguineti, en ILCA 6 van Caterina Romero y Florencia Chiarella, en IQFoil están Bartolomé De las Casas y Felipe Pérez-Cartier, en Sunfish se cuenta con Jean Paul de Trazegnies, Piero Castañeda, Adriana Barrón y Sophie Zimmermann, mientras que en Snipe X figuran Ismael Muelle, María Vegas, Alec Hughes y Alessia Zavala.

¿Cuándo es el debut de Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

Stefano Peschiera comienza su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, participando en la modalidad ILCA 7 de vela, el lunes 24 de noviembre. Se correrán dos regatas por día y la medal race (carrera por medallas) se realizará el jueves 27 de noviembre.

¿A qué hora es el debut de Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

El debut de Stefano Peschiera en la modalidad ILCA 7 de vela de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 será desde las 12:00 p.m., en la Bahía de Paracas (Ica). Las regatas de cada día están programadas a iniciar en el mismo horario.

¿Dónde ver la pruebas de vela con Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO vía streaming mediante Zapping, plataforma de pago disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más.

También la transmisión estará a cargo de ODEBO con varios señales en su canal de YouTube.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.

¿Cuáles son las medallas y logros más destacados de Stefano Peschiera?

El máximo logro en la carrera deportiva de Stefano Peschiera es la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos París 2024, en la modalidad láser. También ganó el oro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, plata en los Bolivarianos 2013, bronce del Mundial Sub 21 2014 y el oro del World Cup Series 2020.