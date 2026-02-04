Con Alianza, Regatas y la San Martín: conoce el fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Van por la gloria. Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima son los clubes peruanos que serán parte del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cual va del 18 al 22 de febrero.

Perú es la sede del Sudamericano de Clubes de Vóley y justamente la organización del campeonato dio cuenta en las últimas horas respecto al fixture de la fase de grupos. Ya tenemos días y horarios confirmados para ver en acción a los elencos de la liga peruana.

"Sabemos que la afición peruana es una de las más aguerridas y apasionadas del mundo. ¡Es momento de demostrarlo! Los fans ya tienen las alertas en sus agendas para llenar las tribunas y alentar sin pausa a los tres representantes locales que dejarán todo en la cancha: Alianza Lima, USMP y Regatas Lima", es lo que indican en un primer momento.

Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. BCO República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs. UVIV (Grupo C)

Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs. UVIV (Grupo C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. USMP (Grupo A)

7:30 p.m. | Osasco vs. Boston College (Grupo B)

Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Boston College vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | SESI vs. Regatas Lima (Grupo C)

7:30 p.m. | USMP vs. BCO República (Grupo A)

"Nueve clubes de toda la región, divididos en tres grupos de alto voltaje, lucharán por la gloria y por el codiciado cupo al Mundial de Clubes de la FIVB", es lo que añade en Instagram la cuenta oficial del campeonato.

¿Qué equipos participarán del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

San Martín (Perú)

Sesi Bauru (Brasil)

Osasco (Brasil)

Boston (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los nueve equipos participantes serán divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano.

Al igual que la temporada pasada, los dos primeros (campeón y subcampeón) clasificarán al Mundial de Clubes que se disputará a finales de año.