Oficial: la lista de árbitros para los partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Desde el viernes 6 de febrero hasta el lunes 9 del mismo mes es que tendremos la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.
Al ser un campeonato par, a diferencia de la temporada pasada, es que todos los elencos tienen actividad semana a semana este año en la Liga1. Así, por ejemplo, en la segunda del Torneo Apertura la tienda de Universitario de Deportes no la tendrá nada fácil porque irá a la altura del Garcilaso de la Vega para chocar ante Cusco FC.
Alianza Lima, por su parte, tras verse las caras contra 2 de Mayo en la Libertadores jugará en casa frente a Comerciantes Unidos, mientras que Sporting Cristal -en esta fecha de la Liga1- recibirá en casa contra Melgar.
A raíz de ello es que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio cuenta de la programación de los árbitros para todos los partidos en la segunda jornada.
Los árbitros fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto
Viernes 6 de febrero
3:00 p.m. | CD Moquegua vs. UTC - Estadio Hugo Sotil (Sebastián Lozano, Conar)
Sábado 7 de febrero
1:00 p.m. | ADT vs. Sport Boys - Estadio Unión Tarma (Edwin Ordóñez, FIFA)
3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo (Micke Palomino, Conar)
8:00 p.m. | Cusco FC vs. Universitario - Estadio Garcilaso de la Vega (Kevin Ortega, FIFA)
Domingo 8 de febrero
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. FBC Melgar - Estadio Alberto Gallardo (Bruno Pérez, FIFA)
1:15 p.m. | Los Chankas vs. Alianza Atlético - Estadio Los Chankas (Pablo López, Conar)
3:30 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II - Estadio Garcilaso de la Vega (Joel Alarcón, FIFA)
6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos - Estadio Alejandro Villanueva (Michael Espinoza, FIFA)
Lunes 9 de febrero
3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso - Estadio Héroes de San Ramón (Jordi Espinoza, FIFA)