Jornada decisiva: conoce la programación de la fecha 5 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa este fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 5 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 7 de febrero con el encuentro entre Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta. Luego, se disputará el San Martín vs Deportivo Soan. Y cerrará la fecha el partido entre Alianza Lima vs Olva Latino

El domingo 8 de febrero se disputarán dos partidos. La fecha la abre Géminis vs Regatas Lima. Y cierra la jornada el partido entre Universitario vs Atlético Atenea.

Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

Programación de la fecha 5 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de febrero

2:45 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | San Martín vs Deportivo Soan

7:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino

Domingo 8 de febrero

3:15 p.m. | Géminis vs Regatas

5:00 p.m. | Universitario vs Atenea

¿Dónde ver la fecha 5 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 5 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.