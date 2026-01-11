¿Qué equipos disputarán el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) confirmó que serán nueve las escuadras —de seis países— que buscarán el título.

Se definieron a los participantes. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) confirmó los equipos que disputarán el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se jugará en nuestro país del 18 al 22 de febrero.

A través de un comunicado, confirmó que serán nueve las escuadras —de seis países— que buscarán el título sudamericano. Será la primera vez que Perú tenga a tres representantes, mientras que Brasil tendrá dos. El resto de países contará con un solo equipo.

Conoce, a continuación, cuáles son los equipos que jugarán el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los nueve equipos participantes serán divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano.

Al igual que la temporada pasada, los dos primeros (campeón y subcampeón) clasificarán al Mundial de Clubes que se disputará a finales de año.

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará del 18 al 22 de febrero. La sede aún no se confirma, pero sería en el coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Qué equipos participarán del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

San Martín (Perú)

Sesi Bauru (Brasil)

Osasco (Brasil)

Boston (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)