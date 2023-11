Alexandra Grande descarta su retiro en un corto plazo: "Siento que tengo para un circuito más"

Alexandra Grande es una de las deportistas nacionales más importantes de nuestra historia. La karateca ha disputado las últimas cuatro finales de los Juegos Panamericanos, donde ha conseguido dos medallas de oro y dos medallas plata.

Al finalizar su participación en Santiago 2023, donde se quedó con el segundo lugar, dijo que se tomará un descanso prolongado, pero que aún no se retirará del deporte.

“Después de esto voy a necesitar un descanso mental. Ha sido un año bien agobiante. Han sido años muy fuertes en mi carrera, dedicándome al deporte en 100%. Ya siento que el otro año debo llevar el deporte, mi vida y proyectos a la par. Al fin y al cabo, Alexandra no va a estar para rato”, indicó en un primer instante en conversación con Movistar Deportes.

“No hay un retiro pronto, siento que puedo hacer un circuito más, pero sí, voy a necesitar un descanso un poco más largo. Necesito relajarme, pasarla con mi familia, que es lo que necesito ahora (...) Aparte, tengo 33 años, no quiere decir que me estoy despidiendo, siento que tengo para un circuito más. Se me fue, me va a carcomer el cerebro, pero toca", complementó.

“Lo de Tokio me dolió más”

Al ser consultada la derrota en la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dijo que le entristece, pero no tiene punto de comparación con lo que vivió en Tokio 2020.

"Me cuesta. No voy a comparar esto con lo que pasó en Tokio, que para mí sí fue una desgracia total, que para recuperarme me costó meses, pero esto será ahorita, que me desahogue un poco, que me calme, que comparta con la familia y ya", dijo en un primer instante.

"Se abre un nuevo libro a partir de mañana. Mañana será otra historia. Estoy cerrando un año bien. Tengo cuatro finales, así nomás, nadie ha llegado, pero bueno, las cosas pasan por algo y hay que celebrar", finalizó.

