"Picolo" Clemente va por la de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 | Fuente: Lima 2019

Surf en Lima 2019 EN VIVO | Este domingo, 4 de agosto, puede quedar marcado como una fecha especial para nuestro país. Perú tiene grandes posibilidades de sumar seis preseas: oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos gracias al surf.



El escenario perfecto para esta día mágico es el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas. Las competencias empiezan a las 9:00 de la mañana (hora peruana) y llegarán por la señal de Movistar Deportes, Latina, TV Perú, Panamericana TV. No solo eso. A través de las ondas de RPP Noticias te llevaremos todas las incidencias DIRECTO EN DIRECTO.

En la ronda final de surf se encuentran Benoit 'Piccolo' Clemente (Longboard), Daniella Rosas y Luca Mesinas (Open Surf), además de Vania Torres (SUP Surf).

En la fase final de repechaje se encuentran María Fernanda Reyes (Longboard femenino) y Tamil Martino (SUP Surf masculino), con lo que Perú podría lograr una marcha histórica. La victoria nacional otorgaría al Perú un rol protagónico en este deporte a nivel internacional.

Perú ya sumó una medalla de bronce en surf gracias a Itzel DELGADO (PER), en el SUP Race masculino.

Cronograma de competencias - Juegos Panamericanos

Surf Stand Up Paddle

9:00 am. - Femenino - Bronce

Nicole Pacelli (BRA) vs. Isabella Gómez (COL)

9:32 am. - Masculino - Bronce

Tamil Martino (PER) vs. Daniel Hughes (USA)

Longboard

10:04 am. - Femenino - Bronce

Mathea Dempfle-Olin (CAN) vs. María Fernanda Reyes (PER)

10:36 am. - Masculino - Bronce

Cole Robbins (USA) vs. Julian Schweizer (URU)

Surf Open

11:08 am. - Femenino - Bronce

Onella Pellizzzari (ARG) vs. Dominic Barona (ECU)

11:40 am. - Masculino - Bronce

Leandro Usuna (ARG) vs. Bryan Pérez (ESA)

Surf Stand Up Paddle

12:12 pm. - Fenemino -Final

Vania Torres (PER) vs. Por definir

12:44 pm. - Masculino - Final

Giorgio Gómez (COL) vs. Por definir

Longboard

1:36 pm. - Femenino - Final

Chloe Calmon (BRA) vs. Por definir

1:48 pm. - Masculino - Final

Benoit Clemente (PER) vs. Por definir

Surf Open

2:20 pm - Femenino - Final

Daniella Rosas (PER) vs. Por definir

2:52 pm. Masculino - Final

Luca Mesinas (PER) vs. Por definir