Caída de Alí Jamenei: ¿qué sucederá en Irán tras la muerte del líder ayatola y cómo impacta a Trump en su política internacional?

La muerte de Alí Jamenei inicia sucesión en Irán en medio de crísis política y tensión internacional con EE.UU.
La muerte de Alí Jamenei inicia sucesión en Irán en medio de crísis política y tensión internacional con EE.UU. | Fuente: EFE/Composición RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Ampliación de Noticias de RPP, el internacionalista Rodolfo Sánchez Aizcorbe fue consultado sobre el panorama político y social en Irán tras la muerte de Alí Jamenei, así como qué podría pasar con Trump respecto a su política internacional. Además, el especialista y docente Augusto Hernández, explicó los alcances del derecho internacional como el caso del ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

Estados Unidos
00:00 · 18:48

El internacionalista Rodolfo Sánchez Aizcorbe, señaló que es "difícil de pronosticar" lo que sucederá en Irán tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, pues en los últimos años el régimen ha perdido aliados estratégicos y ahora afronta una nueva etapa tras el operativo de EE.UU. e Israel en territorio persa.

"El régimen iraní está en su momento de mayor debilidad, tanto por temas internos, la oposición interna que enfrenta, la crisis económica, y además ha perdido aliados clave como Bashar al-Asad [expresidente de Siria derrocado en diciembre de 2024] Siria, Rusia, que era uno de sus aliados principales pero ahora [enfocada] en la guerra de Ucrania, China, que es otro aliado que no se involucra militarmente. Entonces, está en un momento muy debilitado, pero de ahí a suponer que está a punto de colapsar, es difícil de ahorita de pronosticar", expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

Respecto a los argumentos del ataque, el internacionalista recordó que uno de los argumentos era que Irán estaba construyendo una bomba nuclear; sin embargo, la directoria de Inteligencia, Tulsi Gabbard, había señalado que Teherán no posee armas nucleares.

"Después del bombardeo por parte de Israel y Estados Unidos a Irán, Trump declaró que se había destruido completamente el programa nuclear iraní. ¿Cómo es posible que meses después sea el argumento de que, digamos, Irán está construyendo una bomba nuclear o está cerca de construirla? Recordemos que desde el año 1996, Benajmín Netanyahu ha sostenido reiteradamente que Irán está a puertas de adquirir una bomba nuclear", recordó el especialista.

Cuando Trump anunció de madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979.
Cuando Trump anunció de madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979. | Fuente: EFE

¿Beneficiará Trump a largo plazo?

Respecto a los intereses de Donald Trump, quien indicó que el objetivo es derrocar al régimen de los ayatolas, el internacionalista Rodolfo Sánchez Aizcorbe afirmó que dependerá "de qué logros consiga en estos días o semanas".

"Recordemos que Trump ofreció en su campaña que no se iba a involucrar en guerras costosas, que no iba a pretender cambios de régimen en otros lugares, no iba a tratar de promover la democracia en otros lugares. Él supuestamente aprendió de la experiencia de Irak [2003-2011]. Sin embargo, ahora está señalando que quiere cambiar el régimen de Irán y que lo que busca es la libertad del pueblo iraní", recordó el internacionalista en RPP.

En esa línea, Sánchez Aizcorbe, agregó que según encuestas "solo el 20% de los norteamericanos apoyan un ataque a Irán", dejando al 70% en contra.

Por ello, de no darse los resultados que el mandatario estadounidense espera, podría tener problemas tanto de opositores como de sus bases estadounidenses.

"En su propia base MAGA, hay mucha gente que son bastante aislacionistas y quieren que Estados Unidos se concentre en sus problemas internos más que en guerras internas o en fomentar la democracia en otros países. Entonces, la apuesta de Trump es muy arriesgada y si las cosas no salen como él pretende, y es muy probable que no salgan así, va a terminar perdiendo quizá por mayor margen en las elecciones de medio término de ahora de noviembre", añadió el internacionalista en Ampliación de Noticias-Edición Domingo.

¿Qué sucederá en el estrecho de Ormuz?

En el plano económico, Sánchez Aizcorbe indicó que la tensión impacta en el comercio mundial de energía ante la posibilidad del cierre del Estrecho de Ormuz, que se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas.

"Esto puede presionar al alza los combustibles en general. Los hidrocarburos en general a nivel mundial, y dependiendo de cuánto vaya a durar esta guerra, los efectos pueden ser, este, perniciosos a largo plazo también", sostuvo en RPP.

Conformación del consejo para la transición en Irán

Además, Sánchez Aizcorbe explicó que, tras la confirmación oficial del fallecimiento, se activa el mecanismo interno para designar al nuevo Líder Supremo. 

Precisó que un consejo de clérigos de alto rango será el encargado de elegir al sucesor entre quienes cuenten con las capacidades religiosas y políticas para dirigir el Estado —recordó que esta figura concentra el liderazgo religioso, político y el mando de las fuerzas armadas—.

Como se recuerda, Irán estará gobernada, de momento, por un consejo interino para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El consejo está compuesto por Alireza Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Numerosas personas se han concentrado en la plaza Enqelab de Teherán, en señal de duelo tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 1 de marzo de 2026. Según un comunicado de los medios estatales iraníes emitido el 1 de marzo de 2026, Jamenei murió en un ataque aéreo durante una campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026.
Numerosas personas se han concentrado en la plaza Enqelab de Teherán, en señal de duelo tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 1 de marzo de 2026. Según un comunicado de los medios estatales iraníes emitido el 1 de marzo de 2026, Jamenei murió en un ataque aéreo durante una campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ABEDIN TAHERKENAREH

Límites del derecho internacional

Respecto a la legalidad o no del ataque de EE.UU. y Israel a Irán, Augusto Hernández, experto en Derecho Internacional y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recordó que "el uso de la fuerza" se encuentra regulado por el derecho internacional, específicamente en la Carta de las Naciones Unidas.

"La Carta de Naciones Unidas, artículo 51, y la jurisprudencia del caso del Canal de Corfú [1949], se encargan de eliminar a la guerra preventiva o ataque preventivo como un medio legítimo de uso de la fuerza. Queda la legítima defensa, uno, o el uso de la fuerza decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", agregó en RPP.

Sin embargo, reconoció que existe un problema sobre la aplicación y el respeto de las normas y aunque "existen mecanismo para sancionar", estos "son muy limitados en comparación con el sistema jurídico nacional de un país".

"El derecho internacional se ve muy limitado en cuanto al respeto de las normas. Y desgraciadamente, cada cierto punto de tiempo aparece estos ciclos de guerras mundiales, como las guerras napoleónicas, la primera y la segunda guerra mundial, y ahora este periodo que algunos le llaman de unilateralismo o neoimperialismo, que es una especie de realpolitik que altera y deja el sistema basado en normas internacionales", añadió el especialista en Ampliación de Noticias.

