Caída de Alí Jamenei: ¿qué sucederá en Irán tras la muerte del líder ayatola y cómo impacta a Trump en su política internacional?

Cuando Trump anunció de madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979. | Fuente: EFE

¿Beneficiará Trump a largo plazo?

Respecto a los intereses de Donald Trump, quien indicó que el objetivo es derrocar al régimen de los ayatolas, el internacionalista Rodolfo Sánchez Aizcorbe afirmó que dependerá "de qué logros consiga en estos días o semanas".

"Recordemos que Trump ofreció en su campaña que no se iba a involucrar en guerras costosas, que no iba a pretender cambios de régimen en otros lugares, no iba a tratar de promover la democracia en otros lugares. Él supuestamente aprendió de la experiencia de Irak [2003-2011]. Sin embargo, ahora está señalando que quiere cambiar el régimen de Irán y que lo que busca es la libertad del pueblo iraní", recordó el internacionalista en RPP.

En esa línea, Sánchez Aizcorbe, agregó que según encuestas "solo el 20% de los norteamericanos apoyan un ataque a Irán", dejando al 70% en contra.

Por ello, de no darse los resultados que el mandatario estadounidense espera, podría tener problemas tanto de opositores como de sus bases estadounidenses.

"En su propia base MAGA, hay mucha gente que son bastante aislacionistas y quieren que Estados Unidos se concentre en sus problemas internos más que en guerras internas o en fomentar la democracia en otros países. Entonces, la apuesta de Trump es muy arriesgada y si las cosas no salen como él pretende, y es muy probable que no salgan así, va a terminar perdiendo quizá por mayor margen en las elecciones de medio término de ahora de noviembre", añadió el internacionalista en Ampliación de Noticias-Edición Domingo.

¿Qué sucederá en el estrecho de Ormuz?

En el plano económico, Sánchez Aizcorbe indicó que la tensión impacta en el comercio mundial de energía ante la posibilidad del cierre del Estrecho de Ormuz, que se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas.

"Esto puede presionar al alza los combustibles en general. Los hidrocarburos en general a nivel mundial, y dependiendo de cuánto vaya a durar esta guerra, los efectos pueden ser, este, perniciosos a largo plazo también", sostuvo en RPP.

Conformación del consejo para la transición en Irán

Además, Sánchez Aizcorbe explicó que, tras la confirmación oficial del fallecimiento, se activa el mecanismo interno para designar al nuevo Líder Supremo.

Precisó que un consejo de clérigos de alto rango será el encargado de elegir al sucesor entre quienes cuenten con las capacidades religiosas y políticas para dirigir el Estado —recordó que esta figura concentra el liderazgo religioso, político y el mando de las fuerzas armadas—.

Como se recuerda, Irán estará gobernada, de momento, por un consejo interino para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El consejo está compuesto por Alireza Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.