Irán eleva a 148 las víctimas mortales, en su mayoría niñas, en un bombardeo contra una escuela de primaria

El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

En este ataque, perpetrado el sábado contra la escuela primaria Shajareh Tayyibeh en Minab, otras 95 personas resultaron heridas, indicó Radmehr.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar, indica IRNA.

Estos nuevos datos se suman a los que ofreció hace unas horas HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recopilado información de fuentes sobre el terreno que indicaban que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado habían muerto al menos 133 personas y otras y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

Israel dice que desconoce información sobre escuela

Por otro lado, el portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, informó que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán.

"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera.



Shoshani añadió que Israel está actuando "con extrema precisión" en Irán y puso en duda las informaciones sobre el ataque.



"Es un régimen terrorista que ha bloqueado internet durante semanas para masacrar a su propio pueblo, y ahora todo el mundo los cita como hechos", dijo al respecto.

Insistió en que, "hasta ahora", no tiene conocimiento "de ninguna operación de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en esa zona".