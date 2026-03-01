Miralles dice que inicio del año escolar "está en evaluación": "Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar"

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, se pronunció respecto a un eventual aplazamiento del inicio del año escolar ante las actuales condiciones climatológicas en el país, que vienen afectando diversas regiones con fuertes lluvias.

En una entrevista publicada este domingo en El Comercio, Miralles Miralles consideró que el referido aplazamiento está "en evaluación". Sin embargo, aseguró que sí se tendría que recurrir a dicha medida en determinadas jurisdicciones.

"En cuanto al inicio del año escolar, está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar dependiendo del impacto, porque hay ciudades que están bloqueadas", sostuvo.

La titular de la PCM indicó también que un total de 46 instituciones educativas se encuentran afectadas y que el Ministerio de Educación (Minedu) cuenta con más de 200 domos para ponerlos a disposición de los colegios.

"Respecto al calor en Lima, el año pasado se trabajó en la protección de los patios de los colegios. Prácticamente hay una cobertura casi total de los centros educativos. En el ámbito nacional, hay 46 instituciones educativas afectadas. El Minedu cuenta con 243 domos, que son las aulas prefabricadas que se van a poner a disposición en caso de que sea necesario", aseveró.

Miralles descarta afectación de la agricultura "a nivel macroeconómico" por Niño costero

Por otro lado, Denisse Miralles sostuvo que los ministros están "desplegados" en el norte del país, atendiendo la emergencia derivada de las intensas precipitaciones pluviales, pero que "ya viene" atender la selva central porque "se nos está complicando". No obstante, señaló que la capital del país "está controlada".

"Lima está controlada. Aquí tenemos un puesto de Indeci que está las 24 horas. Sin embargo, hay que prevenir también. Ahora tratamos de reducir los impactos, pero también hay que comenzar a ser más fuertes en eso que nos lleva a tener a tener esos impactos. Hay municipalidades que dan licencias de construcción en la vera de los ríos, en las quebradas y eso es lo que genera el daño", indicó.

Además, la titular de la PCM consideró que la agroindustria nacional se verá afectada por la situación climatológica, "pero en casos puntuales", con lo que descartó que esa afectación sea "a nivel macroeconómico".

Asimismo, indicó que solicitará "un observatorio de los indicadores de la emergencia" para tener un monitoreo claro de las consecuencias de la situación a nivel nacional.

"Vamos a pedir un observatorio de los indicadores de la emergencia para que, transparentemente, podamos salir y ustedes puedan tener información certera de lo que está desplegando el Estado: las pérdidas estimadas en infraestructura, en los comercios, en la proyección de crecimiento de este año, en esta ocurrencia del fenómeno de El Niño, con un estimado de moderado. Esa es la proyección. El impacto va a estar dentro de los indicadores establecidos", puntualizó.