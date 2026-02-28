Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo: ¿a qué hora juegan en Cutervo y dónde ver fecha 5 del Torneo Apertura?

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau EN VIVO se enfrentarán el Cutervo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Los locales buscarán recuperar el paso luego de caer ante Cusco FC y lo mismo que el equipo del norte que perdió ante Juan Pablo II.

El partido de Comerciantes Unidos vs Atlético Grau será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



Comerciantes Unidos llega de perder por 3-1 ante Cusco FC y ubicado en el puesto 15 de la Tabla de Posiciones con 4 puntos. Atlético Grau también perdió el pasado fin de semana por 2-1 ante Juan Pablo II. En la tabla ocupa el último ligar con un punto.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el domingo 01 de marzo en el Estadio Juan Maldonado, Cutervo. El recinto tiene una capacidad para 12 00​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 1:00 p.m.

, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 1:00 p.m. En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo?



Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: Alineaciones posibles



Comerciantes Unidos: Córdova; Cossio, J. Rodríguez, Alcedo, Vásquez; Herrera, A. Rodríguez, Olivares, Arias, Vilca; Sen

DT: C Biaggio

Atlético Grau: Álvarez; Rodas, I. Tapia, R. Tapia, Acevedo; Franco, Guarderas, Barreto, Vásquez; Neira, Ruidíaz

DT: A. Comizzo

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: Últimos resultados



Comerciantes Unidos

Cusco 3-1 Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos 1-1 Chankas CYC

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Atlético Grau

Atlético Grau 1-2 Juan Pablo II

Sport Boys 1-0 Atlético Grau

Atletico Grau 0-0 Sport Huancayo