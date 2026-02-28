Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo: ¿a qué hora juegan en Cutervo y dónde ver fecha 5 del Torneo Apertura?

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau EN VIVO se enfrentarán el Cutervo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Los locales buscarán recuperar el paso luego de caer ante Cusco FC y lo mismo que el equipo del norte que perdió ante Juan Pablo II.
El partido de Comerciantes Unidos vs Atlético Grau será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?
Comerciantes Unidos llega de perder por 3-1 ante Cusco FC y ubicado en el puesto 15 de la Tabla de Posiciones con 4 puntos. Atlético Grau también perdió el pasado fin de semana por 2-1 ante Juan Pablo II. En la tabla ocupa el último ligar con un punto.
¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?
El partido está programado para el domingo 01 de marzo en el Estadio Juan Maldonado, Cutervo. El recinto tiene una capacidad para 12 00 espectadores.
¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Apertura 2026?
- En Perú, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 1:00 p.m.
- En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 1:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs Atlético Grau comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Atlético Grau en vivo?
Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: Alineaciones posibles
Comerciantes Unidos: Córdova; Cossio, J. Rodríguez, Alcedo, Vásquez; Herrera, A. Rodríguez, Olivares, Arias, Vilca; Sen
DT: C Biaggio
Atlético Grau: Álvarez; Rodas, I. Tapia, R. Tapia, Acevedo; Franco, Guarderas, Barreto, Vásquez; Neira, Ruidíaz
DT: A. Comizzo
Comerciantes Unidos vs Atlético Grau: Últimos resultados
Comerciantes Unidos
Cusco 3-1 Comerciantes Unidos
Comerciantes Unidos 1-1 Chankas CYC
Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos
Atlético Grau
Atlético Grau 1-2 Juan Pablo II
Sport Boys 1-0 Atlético Grau
Atletico Grau 0-0 Sport Huancayo