Temporada de premios 2026: Oscar, Globos de Oro, Grammy y todas las premiaciones clave del cine, la televisión y la música

Las premiaciones no solo celebran el talento, sino que también anticipan las historias, artistas y producciones que marcarán la conversación global.
Las premiaciones no solo celebran el talento, sino que también anticipan las historias, artistas y producciones que marcarán la conversación global. | Fuente: Facebook: @TheAcademy
por Renzo Napa

·

El 2026 llega con una intensa agenda de premiaciones que reúne a lo mejor del cine, la televisión y la música. Desde los Globos de Oro hasta los Oscar y los Grammy, estas son las fechas clave que marcarán el año.

La temporada de premios 2026 ya está en marcha y promete ser una de las más intensas de los últimos años. Con una agenda cargada de galas que celebran lo mejor del cine, la televisión y la música, el calendario vuelve a convertirse en un termómetro cultural para medir tendencias y talentos y celebrar las producciones favoritas de la industria.

Tras un año marcado por postergaciones y ajustes —debido a los incendios en California en 2025—, la industria del entretenimiento retoma su ritmo habitual con ceremonias. Desde los Critics’ Choice y los Globos de Oro hasta los Oscar, los Grammy y los Emmy, cada premiación promete dejarnos grandes momentos.

En esta temporada, dos películas ya comienzan a perfilarse como fuertes contendientes en el circuito de premios: Una batalla tras otra, la comedia dramática protagonizada por Leonardo DiCaprio, y Pecadores, la cinta de terror y acción encabezada por Michael B. Jordan, ambas con una presencia destacada en las nominaciones tempranas.

Cine y televisión: una carrera que culmina en los Oscar

El recorrido cinematográfico arranca oficialmente este año con los Critics’ Choice Awards, que se celebrarán a inicios de enero, y continuará con citas clave como los Globos de Oro, considerados una antesala fundamental en la carrera hacia los Oscar.

A ellos se suman los BAFTA, los Independent Spirit Awards y los premios de los sindicatos de Hollywood, instancias que ayudan a consolidar a los favoritos antes de la gran noche de la Academia.

En televisión, producciones como The White Lotus, Severance y Adolescence parten como las grandes apuestas del año, mientras que los Emmy volverán a marcar el cierre del calendario televisivo en septiembre.

La música también tiene su gran temporada

El calendario musical no se queda atrás. Los Premios Grammy, que se celebrarán en febrero, volverán a ser el evento central de la industria, seguidos por los BRIT Awards, los Billboard Music Awards y los Latin Grammy, cuya gala está prevista para noviembre.

Este año, además, la edición 68 de los Grammy genera especial expectativa para el Perú, ya que los músicos Ciro Hurtado y Flor Bromley figuran entre los nominados, reforzando la presencia latinoamericana en la ceremonia.

Calendario completo de la temporada de premios 2026

Critics’ Choice Awards 2026

  • Ceremonia: domingo 4 de enero
  • Sede: Barker Hangar, Santa Mónica, California
  • Pecadores lidera con 17 nominaciones, seguida de Una batalla tras otra (14).

Annie 2026

  • Nominaciones: lunes 5 de enero
  • Ceremonia: sábado 21 de febrero
  • Sede: Royce Hall de la UCLA, en Los Ángeles

Globos de Oro 2026

  • Ceremonia: domingo 11 de enero
  • Lugar: Hotel Beverly Hilton, Los Ángeles
  • Una batalla tras otra lidera con 9 nominaciones, seguida de Valor sentimental (8).

Premios del Sindicato de Directores (DGA Awards)

  • Nominaciones: 7 de enero
  • Ceremonia: 7 de febrero

Premios del Sindicato de Guionistas (WGA Awards)

  • Nominaciones: 27 de enero
  • Ceremonia: 8 de marzo

BAFTA Awards 2026

  • Nominaciones: 27 de enero
  • Ceremonia: domingo 22 de febrero, en Londres

Premios Grammy 2026

  • Ceremonia: domingo 1 de febrero
  • Lugar: Crypto.com Arena, Los Ángeles
  • Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete menciones cada uno.

Premios Goya 2026

  • Ceremonia: 28 de febrero
  • Lugar: Barcelona, España

BRIT Awards 2026

  • Ceremonia: sábado 28 de febrero
  • Lugar: Co-op Live, Manchester

Premios del Sindicato de Productores (PGA Awards)

  • Ceremonia: 28 de febrero

Premios del Sindicato de Actores 2026 (SAG Awards)

  • Ceremonia: domingo 1 de marzo

Oscar 2026

  • Nominaciones: 22 de enero
  • Ceremonia: domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Dolby, Los Ángeles

Tony Awards 2026

  • Ceremonia: domingo 7 de junio
  • Lugar: Radio City Music Hall, Nueva York

Premios Emmy 2026

  • Primetime Emmy Awards: nominaciones el 8 de julio
  • Children’s & Family Emmy Awards: entrega el 1 y 2 de marzo
  • Daytime Emmy Awards: nominaciones entre abril y mayo
  • International Emmy Awards: entrega el 23 de noviembre
