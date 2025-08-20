Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 5.3 remeció la región Loreto esta mañana

El sismo fue sentido a las 10:06 a.m.
El sismo fue sentido a las 10:06 a.m. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 103 kilómetros al sur de Pastaza, en la provincia Datem del Marañón, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 5.3 remeció la región Loreto esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 10:06 a.m.- se ubicó a 103 kilómetros al sur de Pastaza, en la provincia Datem del Marañón; a una profundidad de 103 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la localidad de Pastaza.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Instituto Geofísico del Perú Sismo Loreto IGP

