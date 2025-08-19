Nuevo sismo en Áncash: temblor de magnitud 4.0 remeció la región y ya suman cinco en la última semana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Áncash esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:15 a.m.- se ubicó en el mar, a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, a una profundidad de 41 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el quinto sismo reportado en la región Áncash en la última semana. El primer temblor de esta seguidilla ocurrió el pasado martes y tuvo una magnitud de 5.5.

Luego se reportaron tres sismos más de magnitudes entre 3.6 y 4.1.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0547

Fecha y Hora Local: 19/08/2025 04:15:46

Magnitud: 4.0

Profundidad: 41km

Latitud: -9.33

Longitud: -79.25

Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.