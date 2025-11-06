"Se trata de una campaña política": Rospigliosi sobre moción de censura por uso de videocámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se pronunció respecto a la moción de censura presentada en su contra por el uso de una videocámara del Legislativo durante un mitin de Fuerza Popular, en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial en la ciudad de Trujillo.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario afirmó que la iniciativa impulsada por Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, busca “sacarme de la presidencia [del Congreso]”. Además, recordó que anteriormente se presentaron otras dos mociones “para tumbar a la Mesa Directiva”.

“Ahora están corriendo otra sobre un hecho que es punible, repudiable, pero que compete a un trabajador que hizo un acto indebido y que está siendo investigado por la comisión respectiva”, mencionó el integrante de la bancada de Fuerza Popular.

“Sin duda se trata de una campaña política, no por ese hecho que es otra cosa, sino por razones políticas. No les gusta que una persona defienda a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al orden público y eso es lo que realmente les molesta”, manifestó.

El primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso también se refirió sobre el informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, que solicitó sus descargos y los del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, ante una posible infracción al principio de neutralidad por el uso de una videocámara del Congreso durante el mitin fujimorista.

“Yo no sé qué tiene que ver el Jurado Electoral de Pacasmayo en un hecho que ha ocurrido en otro lugar, en Huanchaco, pero estamos en época electoral y ya sabemos todos los intereses que se juegan, ya se responderá cuando haya las investigaciones del caso y se asignen las responsabilidades correspondientes”, mencionó.

Moción de censura solo va contra Rospigliosi

La congresista, Ruth Luque, indicó el último miércoles que la moción de censura presentada por el uso de una cámara del Congreso en una actividad política de Keiko Fujimori está dirigida únicamente contra Fernando Rospigliosi y no contra toda la Mesa Directiva.

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular explicó que Rospigliosi, en su calidad de primer vicepresidente del Parlamento, tiene a su cargo la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, dependencia de la que provino la cámara utilizada en el evento.

Asimismo, precisó que el actual titular del Parlamento debe asumir la responsabilidad por este hecho y que se debe respetar el principio de neutralidad electoral.

En ese sentido, Luque sostuvo que Rospigliosi debería ser censurado y que se debería elegir a un nuevo congresista para ocupar la Primera Vicepresidencia.