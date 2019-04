El recrudecimiento del conflicto en Libia, por la ofensiva del mariscal Jalifa Hafter sobre Trípoli, ha causado en los últimos cuatro días unos 2,200 desplazados en la capital. | Fuente: AFP

Un avión no identificado efectuó el lunes un ataque aéreo contra el aeropuerto de Mitiga, el único operativo en la capital libia, situado en al este de Trípoli, anunció el aeródromo en un comunicado.

El ataque, contra una de las pistas, no causó víctimas y, por el momento, no fue reivindicado, indicó a la AFP una fuente de seguridad en el lugar. El recrudecimiento del conflicto en Libia, por la ofensiva del mariscal Jalifa Hafter sobre Trípoli, ha causado en los últimos cuatro días unos 2,200 desplazados en la capital y las inmediaciones, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



Los desplazados han huido hacia el sureste de la ciudad, a zonas como Bani Waleed, Tajura y Tarhuna, de acuerdo con un comunicado de la agencia humanitaria, en el que se señala también que "muchos civiles en zonas en conflicto no pueden salir de ellas ni acceder a servicios de emergencia".



Conflicto en Trípoli

Desde 2014 hay en el país dos focos de poder enfrentados: un gobierno sostenido por la ONU en Trípoli, que apenas controla la capital y algunas zonas del oeste, y otro establecido en la ciudad oriental de Tobruk tutelado por el mariscal Hafter, que domina cerca del 70 % del territorio.



La ofensiva de Hafter se inició cuando se encontraba en Trípoli el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un aparente desafío a la comunidad internacional por parte del mariscal, exmiembro de la cúpula militar que en 1969 aupó al poder a Gadafi.

