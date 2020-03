Hasta el momento Siria ha reportado oficialmente 5 casos confirmados del nuevo coronavirus. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MUHAMMAD HAJ KADOUR

El príncipe de Abu Dabi, Mohamed bi Zayed, ofreció este viernes su apoyo para enfrentar el COVID-19 al presidente de Siria, Bashar al Assad, durante la primera conversación telefónica desde el inicio del conflicto en territorio sirio en 2011.

De acuerdo con la agencia oficial siria SANA, ambos líderes centraron su conversación telefónica en las consecuencias de la propagación del nuevo coronavirus. El responsable emiratí aseguró a Assad “el apoyo de Emiratos Árabes Unidos al pueblo sirio durante estas circunstancias excecpcionales”.

Al respecto, el príncipe heredero de Abu Dabi confirmó la información mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en la resaltó que la solidaridad debe estar “por delante de cualquier otra consideración”.

"He discutido con el presidente sirio (...) de los últimos acontecimientos relacionados (con la enfermedad) COVID-19. Le he garantizado el apoyo de Emiratos Árabes Unidos y de la voluntad de ayudar al pueblo sirio (…) La solidaridad humanitaria durante los tiempos difíciles pasa por delante de cualquier otra consideración, y Siria y su pueblo no estarán solos", añadió el responsable emiratí.

Siete años después de haber roto relaciones diplomáticas, los Emiratos Árabes Unidos reabrieron su embajada en Damasco en diciembre de 2018.

Siria fue boicoteada por el mundo árabe desde finales de 2011 y países, en particular los del Golfo, llamaron de regreso a sus embajadores para protestar por la sangrienta represión del régimen contra las protestas democráticas, que desembocaron en la guerra civil.

Siria, devastada por nueve años de guerra, ha señalado hasta ahora cinco casos del nuevo coronavirus.

