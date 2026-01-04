¿Cuál es el rumbo de negociaciones del régimen chavista con Trump y EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro?

La madrugada del sábado 3 enero Estados Unidos llevó la Operación Determinación Absoluta, por la que se realizó bombardeos a Venezuela para lograr la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Una medida que Donald Trump aseguró, en conferencia de prensa, como la muestra del poderío estadounidense, al punto que añadió que EE.UU. se encargará de la administración de Venezuela hasta que suceda una "segura" transición.

Frente a ello, le corresponde a Delcy Rodríguez asumir el mando al ser vicepresidenta de Venezuela; ella exigió la liberación de Nicolás Maduro y pese a criticar el operativo de Estados Unidos, se mostró a la apertura del diálogo.

¿Cuál es la situación política para Venezuela?

Ante los hechos y la posición de países latinoamericanos y organismos internacionales —en su mayoría cuestionando el operativo de EE.UU. porque pondría en peligro la soberanía venezolana— el periodista venezolano Alex Vallenilla comentó que la situación se presenta más como un intercambio político que una intervención militar activa en el país latinoamericano.

"Se puede percibir de un intercambio político que se está llevando adelante. El hecho que ya Nicolás Maduro no esté en Venezuela ya derriba una narrativa de designar a Venezuela como un narcoestado. Quien está asumiendo ahora la presidencia encargada es Delcy Rodríguez, ella no tiene ningún tipo de señalamiento como narcotraficante ni sanciones establecidas por Estados Unidos", comentó en Tema de Fondo de RPP.

"El mismo Donald Trump ha dicho que han conversado con la vicepresidenta para que asuma el rol de llevar adelante un proceso de transición. Marco Rubio también explicó y dijo que ya no habrá más ataques sobre Venezuela, mientras que la vicepresidenta, o quien está asumiendo ahora las riendas del país, que es Delcy Rodríguez, pues mantenga una relación en función a los intereses de los Estados Unidos", agregó Vallenilla en RPP.

El negocio del petróleo, ¿un factor clave?

Vallenilla señaló que la venta de estos barriles a un precio considerablemente inferior al de mercado es uno de los motivos por los cuales Trump busca una negociación directa con el nuevo liderazgo en Caracas.

"Este ha sido el principal reclamo del gobierno de los Estados Unidos, porque además sobre el petróleo de Venezuela y sus negocios hay sanciones de Estados Unidos. China toma ventaja de esta situación y aparte de que se está cobrando una deuda que Venezuela tiene con China", declaró en RPP.

"Los barriles extras se los está llevando [China] por un valor muy por debajo del mercado, por debajo de los 43 dólares por barril. Cuando tienes un barril que en el mercado está en cerca de los 50, para el caso del barril venezolano, o en el WTI (West Texas Intermediate) está en 57. China está aprovechando estas ventajas, aprovechando que la situación de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, pues ellos han asumido el riesgo de comprar petróleo en Venezuela. Y es esto, básicamente, lo que Trump ha estado reclamando a Venezuela", añadió.

Por otro lado, el periodista aseguró que Donald Trump esperaría la ampliación del panorama actual para negociar el reingreso de relaciones con la industria petrolera venezolana.

"Va a comenzar una guerra narrativa porque los sectores van a pedir que se cumpla la constitución. Delcy Rodríguez tendría algunos plazos para conducir una transición política para que se vuelva a elegir un nuevo gobierno legítimo. Eso va a privar mucho los intereses de los Estados Unidos", sostuvo.

Por ello, sostuvo que la gestión de Delcy Rodríguez cumple con acuerdos como el intercambio energético, ello dependerá del desarrollo en el intercambio comercial con el petróleo.

Caída de Maduro no es el fin del régimen chavista

Por su parte, el internacionalista Óscar Vidarte aseguró en RPP que la caída de Nicolás Maduro no significa la caída del régimen chavista en Venezuela, ya que existen otros actores dentro del chavismo con capacidad de reemplazo e influencia interna.

"Hay que ser muy cauto y no generar falsas expectativas. El día de ayer, en medios, mucho se ha hablado de transición, probablemente la palabra que más se ha mencionado, incluso el presidente Jerí habló de una nueva era, y la verdad es que hay que ser mucho más cautos. ¿Por qué? Porque el chavismo sigue en el poder. Es decir, el hecho de haber extraído a Nicolás Maduro de Venezuela, no ha destruido el régimen chavista, y los principales líderes del chavismo están jugando el rol que siempre han jugado dentro de Venezuela", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Domingo.

Vidarte consideró que Venezuela deberá encontrar escenarios de negociación con Estados Unidos, con un lenguaje distinto a los mensajes previos entre ambos países antes de la captura de Nicolás Maduro.

"Ahora entramos a una nueva etapa de negociación. Yo estoy convencido de que no es falso lo que dijo Trump acerca de los canales de comunicación que se están creando con la nueva presidente de Venezuela y con Rubio. Comenzó con Delcy Rodríguez, pero de un momento distinto porque ahora lo que les dice es 'mira, si pude hacer eso con Maduro, también lo puedo hacer con ustedes', así que es una nueva etapa de negociación que no sabemos si es que ojalá pueda terminar algún tipo de transición pacífica", expresó el internacionalista.