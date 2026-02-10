Últimas Noticias
A llenar el coliseo: se anunció la fecha de venta y el precio de las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

| Fuente: Facebook | Fotógrafo: voleibolcsv
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La CSV dio a conocer la fecha de venta y los precios de las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Cada vez falta menos. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer la fecha de inicio de venta de entradas y el precio de las mismas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se disputará en Lima.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad deportiva informó que la venta de boletos se iniciará el 12 de febrero a través de la plataforma de Joinnus.

Los precios de las entradas oscilarán entre los S/ 20 y S/ 55, siendo las más baratas las del sector general y las más caras las de occidente. 

Perú tendrá en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 a tres equipos: Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Brasil, en tanto, contará con dos representantes: Osasco y SESI. 

El torneo brindará dos cupos para el Mundial de Clubes de Vóley que se disputará a finales de año.

¿Cuándo inicia el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y dónde se juega?

El inicio de la venta de entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 comenzará el 12 de febrero a través de la plataforma Joinnus. 

Precios de las entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • General: S/ 20
  • Preferente Norte: S/ 35
  • Preferente Sur: S/ 35
  • Oriente: S/ 40
  • Occidente: S/ 55

¿Cómo comprar entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Para comprar las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, primero debes ingresar a la página web de Joinnus. Luego, selecciona el día que deseas ir al coliseo y elige la tribuna de tu elección. Después, escoge los asientos para realizar la compra.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima, San Martín y Banco Republicano

Grupo B: Osasco, Boston College y Olympic

Grupo C: SESI, Regatas Lima y UVIV

Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Sudamericano de Clubes de Vóley vóley en vivo Alianza Lima Regatas Lima San Martín

