Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Ministro de Defensa venezolano asegura que "no hay espacio para el miedo" ante "agresión" de Estados Unidos

Venezuela toma acciones tras las amenazas de Estados Unidos.
Venezuela toma acciones tras las amenazas de Estados Unidos. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Vladimir Padrino acusó al "imperialismo norteamericano de imponer un relato criminal" para que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este miércoles que en su país "no hay espacio para el miedo" frente a la que señaló como la "agresión" de Estados Unidos, cuyo Gobierno advirtió que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas" hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques a aguas cercanas a la nación suramericana.

"No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo", expresó el militar en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino acusó al "imperialismo norteamericano" de "tratar de fabricar una mentira que tiene patas muy, pero muy cortas", y de imponer "un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo" para que "se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado".

"Que cosa tan grotesca, tan vulgar, y qué tan lejos estamos de una situación como esa", afirmó el ministro, quien hizo un llamado al pueblo venezolano a "defender la patria" y a rechazar la "agresión militar".

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Sin embargo, según Padrino, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por "instrucción permanente" de Maduro, combate el narcotráfico, el terrorismo, los grupos armados que "pretenden pasarse" a territorio venezolano desde Colombia y las bandas criminales, que son, según el ministro, "las armas que usan para forzar el quiebre interno" en el país petrolero.

"Por supuesto, no lo van a lograr, (...) no lo han logrado en 26 años con un asedio", dijo el funcionario.

Medidas tras acciones de USA

Con respecto a las acciones de la FANB, citó como ejemplo una incautación de 2.800 kilos de cocaína que, indicó, se llevó a cabo este martes en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia).

La FANB "sabe hacer las cosas con sus armas, está bien adiestrada, está equipada, tiene su equipamiento importante, muy importante, y su arma secreta, que es la Milicia Bolivariana, el arma más contundente", agregó.

El martes, Padrino anunció un despliegue de buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, poco después de que el Ejecutivo venezolano denunciara un "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" por parte de EE.UU.

Posteriormente, la Administración de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que EE.UU. planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" del Gobierno del presidente Donald Trump.

Este miércoles, el Ejército estadounidense hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Venezuela Estados Unidos Donald Trump

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA