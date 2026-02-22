Zar Antidrogas de EE.UU sobre muerte de 'El Mencho': “Los días de los cárteles están contados”

Sara A. Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas desde enero de 2026, emitió un pronunciamiento en su cuenta oficial de 'X' luego de conocerse de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Los cárteles están contraatacando en México después de la supuesta eliminación exitosa de 'El Mencho', líder del CJNG, por parte del gobierno mexicano. Se reportan tiroteos en numerosas ciudades. Los días de los cárteles están contados", escribió.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste de México), con ayuda de autoridades estadounidenses.

Añadieron que durante la acción, fallecieron otros cuatro integrantes del CJNG y tres resultaron heridos de gravedad, mientras que tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada.

UPDATE:

The cartels are fighting back in Mexico after the reported successful elimination of El Mencho, leader of CJNG, by the Mexican government. firefights are being reported in numerous cities.

The Cartels days are numbered - El Mencho’s was up today. pic.twitter.com/pVCC72UZwd — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) February 22, 2026

EE.UU. y Canadá emitan alerta para sus ciudadanos residentes en México

Por otro lado, la embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco, así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte de 'El Mencho'.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".

"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañías aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.



Alerta de seguridad – Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)



Febrero 22, 2026



Ubicaciones: Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y… pic.twitter.com/VPpNcJWSiQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026