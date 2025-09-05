Últimas Noticias
Donald Trump renombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación.

Donald Trump Departamento de Guerra de EE. UU. Estados Unidos Departamento de Defensa

