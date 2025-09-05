Últimas Noticias
Donald Trump da por "perdidos" a India y Rusia tras su acercamiento a la "oscura" China

Trump acusó a al presidente chino de
Trump acusó a al presidente chino de "conspirar contra EE.UU." junto a Putin. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Trump se pronunció en su red Truth Social luego de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieran en Pekín para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por "perdidos" este viernes a India y Rusia al asegurar que prefirieron acercarse a la "oscura" China y les deseó un "próspero futuro juntos".

"¡Parece que hemos perdido a la India y Rusia ante la China más profunda y oscura! ¡Qué tengan un largo y próspero futuro juntos!", escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje va acompañado de una foto del presidente ruso, Vladímir Putin, el chino, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de las visitas de Putin y Modi a Pekín para asistir a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En el gran despliegue militar, en el que China presentó nuevos misiles y drones avanzados, también estuvo presente el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Tras las primeras imágenes del encuentro, Trump acusó a Xi de "conspirar contra EE.UU." junto a Putin y Kim.

El mandatario estadounidense sugirió después que estos líderes "esperaban" que él "estuviera observando" la parada militar.

"Me pareció una ceremonia hermosa", añadió el magnate, quien aseguró el pasado miércoles que su relación con los líderes de China, Rusia y Corea del Norte era "muy buena".

"Descubriremos qué tan buena es en una o dos semanas", matizó.

El mensaje de Trump fue acompañado de una foto del presidente ruso, Vladímir Putin, el chino, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Fuente: EFE

La relación de Trump con autoridades de la India

La Administración del republicano mantiene actualmente una relación más tensa con la India después de aumentar los aranceles a los productos indios hasta el 50 % como represalia por la compra de petróleo ruso.

Está decisión duplicó el gravamen "recíproco" del 25 % que Washington impuso sobre Nueva Delhi desde principios de agosto.

Esto ha enfriado la relación entre los mandatarios. The New York Times aseguró hace unos días que Modi ha evitado hasta en cuatro ocasiones atender la llamada de Trump.

Varios medios apuntan también que por esta causa el estadounidense habría cancelado un viaje a la India previsto para octubre para asistir a la próxima cumbre del Quad, un foro de seguridad entre EE.UU., India, Japón y Australia fundado en 2007.

Donald Trump India Rusia China

