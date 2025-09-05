Trump advierte a Maduro que derribará cualquier avión que se acerque de forma amenazante a sus buques de guerra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden para el retorno del Departamento de Guerra.

En la alocución afirmó que ordenó derribar las aeronaves venezolanas que se acerquen de "manera peligrosa" a buques de guerra estadounidenses en la región Caribe.

"Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?", afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

"Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer", añadió.

Su declaración fue una respuesta a la pregunta de un periodista sobre la denuncia del propio Gobierno estadounidense de que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono ha descrito esa acción como una "maniobra provocativa" para interferir con las acciones contra el "narcoterrorismo", en medio de las tensiones tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el bombardeo de una lancha que Washington asegura que transportaba narcóticos.

EE. UU. atacó la supuesta narcolancha, causando la muerte de once personas que, según Washington, pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua, que Trump vincula con el Gobierno de Maduro.

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones venezolanos, Trump no quiso entrar en detalles:

"No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados".

De esta forma, la escalada de la tensión entre EE.UU. y Venezuela sigue subiendo.

A ello se suma, la información de que el Gobierno de Trump ordenó desplegar cazas en Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

"Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo... Vamos a eliminarlos", dijo.

"Si la gente quiere divertirse en alta mar o en aguas bajas, se van a meter en problemas. El tráfico marítimo ha bajado considerablemente en el área donde pasó eso", comentó Trump.

Según dijo, esa zona se apoda el "corredor" porque es una vía para llevar la droga hacia Estados Unidos, pero afirmó que después de las acciones de EE.UU. "el tráfico de barcos ha bajado muchísimo" en el área.