Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Tasa de desempleo en EE.UU. aumenta al 4,3 % y se crean menos empleos de lo esperado en agosto: ¿qué detalla el informe?

La tasa de desempleo en agosto aumenta al 4,3 %, con una anémica creación de empleo.
La tasa de desempleo en agosto aumenta al 4,3 %, con una anémica creación de empleo. | Fuente: Unsplash/referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los datos publicados por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. dan garantías adicionales a los mercados de que habrá una bajada de tipos de interés este mes tras la reunión de la Reserva Federal.

La tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto subió una décima hasta el 4,3 % con una anémica creación neta de 22 000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio, según datos publicados este viernes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) del gobierno.

Este es el primer informe que el BLS publica después de que el presidente Donald Trump despidiera al responsable de la institución porque consideró que los malos datos de julio, que mostraban una creación de empleo de 73 000 nuevos puestos, estaban siendo tergiversados.

Los analistas esperaban que este mes de agosto, un mes normalmente complicado para la creación de empleo, se crearan unos 75 000 nuevos puestos de trabajo, con lo que estos malos datos dan garantías adicionales a los mercados de que habrá una bajada de tipos de interés este mes tras la reunión de la Reserva Federal.

El sector de la salud y cuidados fue el que lideró la creación de empleo, con 31 000 nuevos puestos de trabajo, mientras que no hubo grandes cambios en la mayoría de sectores, con especial mal dato en el sector manufacturero, que perdió 12 000 empleos.

Más detalles

El empleo en el Gobierno federal, afectado por los profundos recortes de la Administración Trump, volvió a resentirse con una destrucción de 15 000 empleos, con un balance de -97 000 empleos desde enero.

Por grupos, el desempleo entre mujeres fue del 3,8 %, mientras que entre los hispanos se mantuvo sin grandes cambios en el 5,3 % y entre los afroamericanos fue del 7,5 % y entre los adolescentes, del 13,9 %.

El desempleo entre los afroamericanos y especialmente entre las mujeres negras sigue siendo un lastre para el dato de desempleo, debido a una desigualdad ya estructural.

La participación laboral en agosto aumentó una décima hasta el 62,3 %, mientras que los salarios, mientras que los ingresos por hora volvieron a registrar un aumento del 0,3 %.

El informe publicado hoy revisó al alza la creación neta de empleo de junio desde los 73 000 a los 79 000 nuevos puestos de trabajo, y actualizó el informe de junio con una pérdida neta de empleo de 13 000.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Estados Unidos EE.UU.

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA