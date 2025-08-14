Donald Trump y Vladímir Putin se reúnen en Alaska en cumbre clave, con Ucrania como principal punto de agenda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Alaska a las 11:30 del viernes (19:30 GMT del jueves) en donde sostendrán una reunión en privado y posteriormente ofrecerán una rueda de prensa con la situación en Ucrania como punto clave en la agenda, y la finalización de la guerra, prometida por el mandatario estadounidense en su campaña a la presidencia.

Mientras tanto, Volodímir Zelenski llegó a la ciudad de Londres en donde se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien comunicó que la reunión en Alaska representan una "oportunidad viable para avanzar en el fin de la guerra en Ucrania", pero señaló que lo será "siempre y cuando Putin actúe para demostrar que se toma en serio la paz".

El último miércoles, Trump dijo que la reunión servirá para "ver dónde estamos" y que si el encuentro va bien lo notaría en pocos minutos con miras a esperar resultados claros sobre un alto al fuego y un proceso de paz para Ucrania.

Además, advirtió que Rusia se enfrentaría a "muy series consecuencias" si no se alcanza la negociación de paz.

La reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, que fue territorio de Rusia hasta 1867 cuando los entonces zares vendieron la península a Estados Unidos a espaldas del pueblo ruso, en lo que historiadores y analistas interpretan como un mal negocio que pudo cambiar el curso de las relaciones de ambos países.

Las zonas anexionadas

Cabe recordar que Vladímir Putin aseguró en junio de 2024 que cualquier alto al fuego está condicionado a la retirada de las fuerzas ucranianas de la totalidad de las regiones anexionadas en septiembre de 2022, que figura hoy en la Constitución rusa.

Es decir, Putin quiere que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón formen parte de Rusia de forma definitiva, una postura que Zelenski ha rechazado de forma contundente afirmando que "los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante".

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

Posturas EE.UU., Rusia y Ucrania

Según varios medios estadounidenses, Trump se inclina por intentar conseguir un compromiso de alto al fuego como gran logro de la cumbre con Putin. El diario The New York Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, informó que los asesores de Trump considerarían un éxito conseguir ese objetivo previo a conversaciones de paz en las que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por su parte, de acuerdo con la agencia estatal rusa TASS, Putin alaba los "esfuerzos sinceros" de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania y abrió la puerta a alcanzar un acuerdo en relación a armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz.

Asimismo, Putin señaló que la reunión busca "crear condiciones a largo plazo" para establecer la paz entre ambos países, en Europa y también el mundo en su conjunto.

Además se proyectó a lograr sentar las bases para un futuro acuerdo "en materia de control sobre armamento estratégico ofensivo", en alusión al último tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU., el START III, que expira en 2026.

A su turno, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró a la televisión pública rusa que Putin y Trump hablarán de los "asuntos más complejos" pero no firmarán ningún documento; sin embargo, aseguró que "obviamente se abordarán cuestiones relacionadas con la solución ucraniana".

Zelenski cuestiona a Putin

En la escena también aparece Zelenski, quien aseguró Putin pretendería presentar el encuentro en Alaska como "una victoria personal", asegurando que Moscú no ha dado alguna señal sobre su disposición a un alto al fuego.

"No se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento, no hay indicio alguno de que haya dado señales para preparase para una situación de posguerra", declaró el pasado lunes.

Nuevo intercambio de prisioneros

Las expectativas sobre la cumbre entre Trump y Putin ocurren en un contexto donde Rusia y Ucrania efectuaron un nuevo canje de prisioneros, donde intercambiaron a 84 personas de cada bando, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión en Estambul en junio de este año.