EE. UU. lanza nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y deja cuatro muertos

El Comando Sur difundió un video que muestra el ataque cinético letal contra una embarcación ubicada en una ruta del Caribe supuestamente utilizada con frecuencia por organizaciones criminales.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes del ataque contra una nueva embarcación en aguas internacionales ocurrida el pasado 10 de noviembre bajo la operación militar bautizada 'Lanza del Sur' y detalla el asesinato de los cuatro tripulantes de la nave.

Las fuerzas armadas detallaron que los cuatro hombres que se encontraba a bordo fueron "asesinados", aumentando la cifra a cerca de 80 muertos en más de una veintena de ataques desde que el operativo inició en agosto pasado cerca de las costas venezolanas.

La nueva publicación del Comando Sur se da luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, bautizara como 'Lanza del Sur', la misión estadounidense en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Trump recibió este viernes en el Despacho Oval a Pete Hegseth y otras autoridades del Pentágono para discutir "opciones" de acción referente a Venezuela que incluyen escaladas en los ataques, de acuerdo con una exclusiva adelantada por el Washington Post, citando a fuentes de la Administración.

Ante el anuncio del operativo 'Lanza del Sur', el Gobierno venezolano reaccionó condenando la misión y tildándola de "pretexto para intervención".