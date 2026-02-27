"De tal palo, tal astilla": Paris, hija de Michael Jackson, se reecuentra con su madre [FOTOS]

Paris, la hija del fallecido 'Rey del pop', Michael Jackson, se reencontró recientemente con su madre, Debbie Rowe, e incluso ambas se animaron a montar a caballo en un rancho. Según informó TMZ, madre e hija se han vuelto más cercanas en los últimos meses.

La cantante y modelo publicó el jueves varias fotografías del momento en redes sociales. En las imágenes, Debbie aparece en selfis, mientras Paris sonríe a la cámara.

En otro video, se puede ver a la joven montando a caballo dentro de un corral. El clip fue acompañado por la frase: "De tal palo, tal astilla". Cabe mencionar que Rowe es conocida por su afición a los caballos.

Fuentes citadas por el medio indicaron que no se trata de un encuentro aislado, sino de un acercamiento destinado a fortalecer su relación. También señalaron que resulta llamativo verlas interactuar debido al parecido entre ambas.

¿Qué opinaba Paris Jackson de su madre?

Debbie Rowe estuvo casada con Michael Jackson entre 1996 y 2000. Paris nació en 1998, un año después que su hermano Prince Jackson. Tras el divorcio, la joven fue criada principalmente por su padre hasta su fallecimiento en 2009, periodo después del cual su madre volvió a formar parte de su vida.

En una entrevista concedida en 2017 a Rolling Stone, Paris explicó que cuando era pequeña no tuvo contacto con su madre y que, al reencontrarse, intentaron construir una nueva relación desde una perspectiva más adulta.

En 2016, a Rowe le diagnosticaron cáncer de mama, y Paris la acompañó durante el tratamiento. En otra etapa, cuando la modelo enfrentó problemas de adicción, su madre también estuvo presente.