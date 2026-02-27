Hernán Barcos dio rotundo concepto sobre recibimiento de hinchas de Universitario en el estadio Monumental [VIDEO]

Hernán Barcos suma seis anotaciones en el Torneo Apertura 2026 y llega en un buen momento para el enfrentamiento de FC Cajamarca contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental, por la quinta jornada del certamen.

"Estamos preparados, mañana viajamos. Estamos bien, trabajamos bien, estamos contentos y esperamos llegar bien al domingo. Se ha armado un lindo grupo humano y eso es lo más importante”, declaró a Jax Latin Media.

El 'Pirata' se pronunció también sobre cómo siente que será el recibimiento de los hinchas de la 'U' tras su paso por Alianza Lima, donde llegó en 2021 y que tras un bicampeonato, se convirtió en ídolo blanquiazul.

“Es un partido difícil, como cualquier otro. ¿El recibimiento del Monumental? Es parte del folklore del fútbol", agregó.

Para finalizar, Barcos minimizó las críticas que recibe en las últimas semanas. "Estoy tranquilo con lo que hago, trato de hablar siempre con la verdad y no leo críticas o comentarios", culminó.

“Se ha armado un grupo lindo de ser humanos y jugadores. Un partido más -Universitario- como cualquier otro. Trato de hablar siempre con la verdad. NO voy a hablar de Alianza porque me debo a FC Cajamarca”



Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/zlD7qfmBRk — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 27, 2026

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. FC Cajamarca en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo, 1 de marzo, en el Estadio Monumental, en Lima. El recinto tiene una capacidad para más de 80 000​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca en vivo por el Torneo Apertura 2026?