Satipo: capturan a tres presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Coviriali

Tres personas han sido detenidas al estar presuntamente implicadas en el asesinato de Hiroshi Erik Ureta Campos, alcalde del distrito de Coviriali, en la provincia de Satipo (región Junín).

Estas capturas se lograron luego de una serie de operativos desplegados en la selva central, según confirmó en exclusiva a RPP el fiscal provincial Rolly Rivera Medrano, quien está a cargo de las investigaciones.

"Todavía estamos en investigación para poderlo establecer, porque como le vuelvo a repetir, estas personas son gente que han tenido anteriores hechos delictivos por robo, específicamente hablo de uno de ellos, del peruano, como probablemente puedan haber hecho todo este hecho delictivo por orden de una tercera persona", declaró Rivera.

Detenciones

La primera detención se realizó en un domicilio cerca de la ciudad de Satipo, lo que permitió ubicar el escondite de otros dos implicados.

Tanto fiscales como policías llegaron a un hospedaje en el distrito de Río Negro, donde se encontraban estas dos personas identificadas como los responsables del ataque.

De acuerdo con la información fiscal, se pudo capturar a uno de ellos, quienes huyeron en horas de la madrugada.

Luego de una persecución cerca del mediodía, se capturó al tercer implicado de nacionalidad venezolana, ello tras la cooperación de las rondas campesinas cercanas a este lugar.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva las identidades de los detenidos, ya que no se descarta la participación de más personas.

Las diligencias recién comienzan y buscan esclarecer quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil de este crimen.