Alianza Atlético vs ADT en vivo: ¿a qué hora juegan en Sullana y dónde ver fecha 5 del Torneo Apertura?

Alianza Atlético vs ADT EN VIVO se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Apertura. El equipo de Sullana llega a este partido tras sacar un empate ante Cienciano en el Cusco. Los tarmeños también empataron en casa ante UTC de Cajamarca.

El partido de Alianza Atlético vs ADT será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs ADT: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



Alianza Atlético llega de empatar 1-1 ante Cienciano en el Cusco con gol de Valentín Robaldo a los 25 minutos. El equipo dirigido por Federico Urciuoli se ubica en el puesto 9 con cinco puntos. ADT empató 2-2 de local ante UTC de Cajamarca con goles de Luis Benítez a los 29 y a los 79. El equipo dirigido por Pablo Trobbiani se ubica en el puesto 15 con 4 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs ADTen vivo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el viernes 27 de febrero en el Estadio Campeones del 36 en Sullana. El recinto tiene una capacidad para 2 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs ADT en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 3.00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 3.00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 4.00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 4.00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 4.00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 5.00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 5.00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 5.00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 5.00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs ADT comienza a las 5.00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs ADT en vivo por TV?



Alianza Atlético vs ADT: Alineaciones posibles



Alianza Atlético: Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Pérez, Díaz, Fernández; Coronel, Penilla, Robaldo. DT: F. Urciuoli

ADT: Valencia; Narváez, Soto, Gómez; Cuba, Ojeda, Guivin, Benites, Rojas; Cabello, Renifo

DT: P. Trobbiani

Alianza Atlético vs ADT: Últimos resultados



Alianza Atlético

Cienciano 1-1 Alianza Atlético

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Chankas 1-0 Alianza Atlético

ADT

ADT 2-2 UTC Cajamarca

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT

ADT 1-0 Sport Boys

