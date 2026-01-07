EE.UU. intercepta petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa, y Moscú denuncia ilegalidad de abordajes

"Las Fuerzas Armadas del Reino Unido proporcionaron apoyo operativo planificado, incluyendo la instalación de bases, a los recursos militares estadounidenses que interceptaban el Bella 1 en la frontera entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia tras una solicitud de asistencia estadounidense", informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.
El Gobierno británico confirmó haber brindado "apoyo operativo" a los Estados Unidos para interceptar al petrolero Bella 1 de bandera rusa -también conocido como 'Marinera'- en aguas del océano Atlántico.
El Ministerio argumentó que el petrolero 'Marinera' recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".
“Ningún Estado tiene derecho a de utilizar la fuerza contra embarcaciones propiamente registradas en las jurisdicciones de otros Estados”, indicaron desde el Ministerio de Transportes ruso.
Calificaron el hecho de ilegal por ir en contra de la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.
Al respecto, desde el Ministerio de Transportes de Rusia denunció “la interceptación ilegal” del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales.
El buque 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1' repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.
Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informan medios estadounidenses.
