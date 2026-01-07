EE.UU. intercepta petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa, y Moscú denuncia ilegalidad de abordajes

Hace 24 minutos

El buque 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1' repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.