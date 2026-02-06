ONU: Los asesinatos de palestinos en Cisjordania a manos de Israel siguen "con una impunidad generalizada"

El organismo mundial recordó que más de 32 000 personas que fueron expulsadas por la fuerza de los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams siguen sin poder regresar a sus hogares, y que en muchos casos sus viviendas fueron destruidas por las fuerzas israelíes.

La muerte de palestinos en Cisjordania continúa "con una impunidad generalizada", con al menos 1.054 asesinados a manos de fuerzas israelíes y colonos desde el 7 de octubre de 2023, recordó este viernes un portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante el mismo periodo 62 israelíes fallecieron en ataques palestinos o en enfrentamientos armados, tanto en Cisjordania como en Israel, agregó el portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan en rueda de prensa en Ginebra.

La violencia ha continuado en ese territorio ocupado tras el alto el fuego en Gaza, y por ejemplo el pasado 10 de enero fuerzas de seguridad israelíes asesinaron a un hombre de 58 años en la ciudad de Hebrón mientras conducía llevando a su hija y a cuatro nietos, recordó el portavoz.

Al-Kheetan también subrayó que nuevas operaciones israelíes y planes de asentamientos en la Cisjordania ocupada amenazan con socavar gravemente la viabilidad de un Estado palestino.

"Debe haber rendición de cuentas y justicia para todas las víctimas de asesinatos ilícitos y otras violaciones de derechos humanos", pero además los Estados deben "actuar de inmediato para detener la agresiva expansión israelí de asentamientos ilegales", aseguró la fuente oficial en rueda de prensa.

"Una mayor expansión de los asentamientos solo afianzará la segregación racial contra el pueblo palestino y retrasará la realización de su derecho a la autodeterminación", concluyó.

