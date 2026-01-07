Tras la captura de Maduro, Trump amenaza a Groenlandia y desata la preocupación de Europa

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, EE. UU. ha amenazado con anexionar Groenlandia bajo el pretexto de seguridad nacional. El republicano tampoco ha descartado usar al ejército para ocupar la isla danesa.

Una vez consumada la captura de Nicolás Maduro y su traslado a tribunales de Estados Unidos, Donald Trump ha dejado de lado sus intereses en el mar Caribe y centrado su atención en Groenlandia, una isla autónoma que forma parte de Dinamarca.

El mandatario republicano argumenta que la adquisición de la isla del Ártico es una “prioridad de seguridad nacional” y es clave para disuadir a los rivales de Estados Unidos en esta región ártica.

Trump no es el primer presidente en mostrar su interés por Groenlandia.

A lo largo de los años, EE. UU. expresó su interés en adquirir la isla que ha estado bajo dominio danés por 600 años. Incluso, después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Washington ofreció 100 millones de dólares en oro para comprarla.

Con el retorno de Trump a la Casa Blanca, EE. UU. ha amenazado con anexionar la isla danesa bajo el pretexto de seguridad nacional, una situación que ha alarmado a Dinamarca y a la Unión Europea, pues Trump no ha descartado usar al Ejército para controlar Groenlandia.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", explicó la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado remitido a la cadena CNBC.

Trump también estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

A las declaraciones e intenciones de Trump, se suma la designación del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

¿El fin de la OTAN? Dinamarca y su discurso ante posible intervención de EE.UU.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, señaló esta semana que EE.UU. no tiene derecho a anexar el territorio al señalar que su país ya proporciona a Estados Unidos – ambos miembros de la OTAN – un vasto acceso a Groenlandia a través de pacto de seguridad.

“Insto encarecidamente a Estados Unidos a dejar de amenazar a un aliado históricamente cercano y a otro país y pueblo que han dejado muy claro que no están en venta”, enfatizó.

Frederiksen advirtió que, si un país de la OTAN ataca a otro país del bloque, “todo se acabará”, incluida la alianza trasatlántica.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró este martes que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en esta isla ártica.

"Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto", dijo Poulsen.

El Gobierno danés anunció ya hace un año que destinaría 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) para comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, llamó la víspera a evitar el "pánico" y se abrió a estrechar la relación con Washington.

"No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", dijo Nielsen.

Dinamarca recibe el respaldo de países europeos y de Canadá

Dinamarca recibió este martes el respaldo de varios países europeos y de Canadá por las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al territorio autónomo danés de Groenlandia, una cuestión que Copenhague quiere discutir con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo más pronto posible.

Así la confirmó el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, al término de una reunión de urgencia de la comisión de Exteriores del Parlamento, en la que se trató la relación con Estados Unidos.

"Hemos acordado que es hora de pedir una reunión con nuestro colega estadounidense. Y eso hicimos ayer. No puedo decir cuándo será", dijo Rasmussen, que habló de la necesidad de aclarar algunos "malentendidos", como que Dinamarca ha descuidado la defensa de la isla o que ésta se encuentre llena de barcos chinos.

La solicitud de la entrevista con Rubio había sido adelantada minutos antes por la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, que también estará presente en la hipotética reunión.

Rasmussen resaltó que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió "respeto" para lo que considera una "línea roja".

Los líderes de seis países europeos (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) y los ministros de Exteriores del resto de países nórdicos, así como Canadá, mostraron su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", consta en el texto de los líderes europeos.

En otra declaración, los ministros de Exteriores de Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca defendieron la soberanía de Groenlandia y la inviolabilidad de las fronteras.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró también hoy que su país "siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania que España no va a admitir que "se amenace la integridad territorial" de un Estado europeo.

"España no va a ser cómplice de tal atropello", afirmó Sánchez. "No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno", abundó.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció en palabras a la televisión pública danesa DR el apoyo "masivo", que deja de manifiesto que Dinamarca no está "sola" y "que tiene consigo a toda Europa".

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también se mostró agradecido en la red social Facebook por el respaldo de los socios europeos y pidió a Estados Unidos "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este miércoles que Francia prepara un plan para "tomar represalias, para responder" junto a sus socios europeos contra cualquier forma de "intimidación" por parte de Estados Unidos, en particular por su ambición de hacerse con Groenlandia.

Mientras tanto, la OTAN remarcó que su seguridad "se basa en la defensa colectiva" y que la seguridad de un aliado "es inseparable de la de todos", dijo.

Groenlandia en la mira de Trump: ¿por qué esta isla del Ártico es tan codiciada por EE. UU.?

Es la isla más grande del mundo y su capital, Nuuk, está más cerca de Nueva York que de la capital danesa, Copenhague. Tiene 57 000 habitantes y desempeña un papel determinante en la crisis climática que afecta a todo el planeta.

“Groenlandia es como una puerta de refrigerador abierta para un mundo que se calienta, y está en una región que se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del mundo”. Así ha descrito David Holland, científico del clima de la Universidad de Nueva York, a Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca al que el experto considera fundamental para la competencia geopolítica y geoeconómica en varios aspectos.

Donald Trump, quien volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, ya había asegurado, incluso antes de iniciar su segundo mandato, que no descartaba usar acciones militares o económicas contra Dinamarca para hacer que Groenlandia sea controlada por Estados Unidos.

Frente a las ambiciones de Trump, Geoff Dabelko, profesor de Seguridad y Medio Ambiente de la Universidad de Ohio, explicó en su momento que Groenlandia es un lugar donde se cruzan la crisis climática, recursos valiosos, una geopolítica tensa y nuevos patrones comerciales.

En efecto, en su interior se encuentran miles de millones de barriles de petróleo sin explotar y un vasto suministro de gas natural. A finales de 2020, sin embargo, el Gobierno de Dinamarca suspendió la explotación petrolera en alta mar en este territorio por razones ambientales.

Un estudio de 2023 mostró que 25 de los 34 minerales considerados "materias primas críticas" por la Comisión Europea se encontraron en Groenlandia. Por ejemplo, materiales utilizados en baterías, como grafito y litio, y otros como uranio.

También es rico en valiosos minerales de tierras raras necesarios para la industria de las telecomunicaciones, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Este tipo de minerales también está siendo suministrado por China, por lo que otros países lo ven como una fuente alternativa.

Además de sus recursos naturales, Groenlandia tiene una importancia estratégica para el Ejército estadounidense y para su sistema de alerta temprana de misiles balísticos, ya que la ruta más corta de Europa a América del Norte pasa por la isla del Ártico.