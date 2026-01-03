Rusia instó a las autoridades de EE.UU. a liberar a Nicolás Maduro y su esposa y "resolver cualquier conflicto" con diálogo

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en suelo venezolano, la madrugada de este sábado; diversos jefes de Estado se han pronunciado saludando la medida norteamericana o rechazando lo que consideran una intervención que viola los tratados internacionales.

En línea con la segunda postura, se pronunció el gobierno de Rusia que, a través de su Cancillería, pidió a las autoridades norteamericanas "reconsiderar su postura" y "liberar" a Maduro Moros y a su cónyuge.

"Ante los informes confirmados sobre la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos", instamos encarecidamente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su postura y liberar al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa", indicaron en un pronunciamiento.

"Destacamos la necesidad de crear las condiciones para resolver cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo", agregaron.

Horas antes, a través del mismo medio, Rusia calificó de "acciones agresivas" las medidas desplegadas por EE.UU. en Venezuela, las que incluyeron bombardeos en Caracas y otros estados del país sudamericano.

"Este tipo de acciones, si realmente tuvieron lugar, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional", remarcó Rusia.

⚡ En relación con la información confirmada sobre la presencia del Presidente Nicolás Maduro y su esposa en EE.UU., llamamos al liderazgo de EE.UU. a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa.https://t.co/ggvUMWDRir pic.twitter.com/Tl3ybJwlKx — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

"Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano"

Asimismo, en otro pronunciamiento, la Cancillería rusa expresó que EE.UU. "ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela", lo cual "provoca una profunda preocupación y condena".

"Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad", sostuvo.

"En la situación que se está desarrollando, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo. Partimos de que todas las Partes que tengan quejas unos contra otros deben buscar formas de resolver los problemas a través de soluciones elaboradas por el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en esto", indicó.

Rusia también indicó que América Latina "debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014", y que a Venezuela "se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior".

"Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país", señaló.

"Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU", puntualizó.

❗️Reafirmamos la solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo del liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país.https://t.co/vUTgO6FyoM pic.twitter.com/UdH5xgQeIo — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

Canciller de Venezuela exige a Trump que devuelva de "manera inmediata" a Maduro

La declaración de la Cancillería rusa va en consonancia con lo expresado por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, quien horas antes exigió a Trump que devuelva de "manera inmediata" a Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela.

"Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores", señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur.

Gil indicó que se está violando la inmunidad de los jefes de Estado, lo que, a su juicio, es un "grave precedente" que pone en riesgo a "todas las democracias y a todos los sistemas política" de América y del mundo.

"Es decir, si el mundo tolera que un jefe de Estado, que goza de inmunidad política y diplomática a nivel internacional, sea atacado de manera ilegal estaremos abriendo las puertas a un sistema realmente de violación constante de la legalidad y lo cual pone en riesgo el sistema tal cual como lo conocemos", añadió.

El funcionario venezolano reiteró que el presidente constitucional de Venezuela es Maduro, por lo que exigió sea restablecida su "presencia física" en su país.

"Las instituciones venezolanas están trabajando a plenitud, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, nuestra policía está desplegada, el pueblo, el poder popular, las comunas", añadió.

Por su parte, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, aseguró este sábado que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que, desde 2020, pesa sobre el mandatario venezolano por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".