Donald Trump impone un arancel del 25 % a los países que compren bienes de Irán

En plenas conversaciones con Teherán en torno a su programa nuclear, Estados Unidos adoptó esa medida al considerar que Irán representa una amenaza para su seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán es, según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.



Teherán y Washington negocian de manera indirecta el programa nuclear iraní en Omán

Irán y Estados Unidos negociaron este viernes de manera indirecta el programa nuclear iraní, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

El ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mantuvo encuentros por separado con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner en Mascate “para crear las condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones diplomáticas”, informó la cartera de Exteriores de Omán.

En este contexto, Araqchí presentó a su homólogo omaní un “plan preliminar elaborado por Teherán para gestionar la situación actual entre Irán y Estados Unidos”, que fue transmitido a Witkoff en una reunión posterior con Busaidi.

Tras la reunión con el estadounidense, Busaidi comenzó una nueva reunión con Araqchí, informó la televisión estatal iraní y la agencia IRNA.

Las negociaciones se celebraron bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Las posturas de ambos países parecen muy distanciadas incluso en lo que pretenden discutir.

Estados Unidos busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.